Цена войны шокирует: Пентагон впервые раскрыл расходы на конфликт с Ираном

Соединенные Штаты впервые официально озвучили расходы на военный конфликт с Ираном и цифры оказались впечатляющими. Речь идет о десятках миллиардов долларов, потраченных всего за несколько месяцев боевых действий. Эта сумма демонстрирует масштаб противостояния и финансовую нагрузку даже для одной из самых мощных экономик мира.

25 миллиардов долларов: сколько США уже потратили на войну с Ираном

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США впервые озвучил официальную оценку расходов на войну.

Сколько стоит война

Главный финансовый директор Пентагона Джулс Герст сообщил, что общие расходы США на конфликт с Ираном уже достигли 25 миллиардов долларов . По его словам, значительная часть этих средств была направлена на обеспечение боевых действий, в частности, на закупку и использование боеприпасов.

Это первая публичная оценка затрат, дающая представление о реальной цене современной войны.

Как развивается ситуация

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В настоящее время стороны соблюдают режим прекращения огня, однако он остается нестабильным. Любое обострение может привести к новым издержкам и эскалации конфликта .

Параллельно продолжаются сложные дипломатические процессы. Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады, однако американская сторона отказалась от этого предложения.

Почему переговоры зашли в тупик

Одной из главных причин напряженности остается вопрос ядерной программы Ирана. США настаивают на ее ограничении, в то время как Тегеран не готов идти на такие шаги без предварительных уступок.

Государственный секретарь Марк Рубио уже назвал предложения Ирана неприемлемыми. В то же время, в самом Иране обсуждается необходимость снятия блокады как ключевого условия для начала переговоров.

Таким образом, политический тупик лишь усугубляет риски новой эскалации , что может еще больше увеличить расходы на конфликт.

Что это значит для мира

Обнародование расходов Пентагона демонстрирует, сколь дорогими становятся современные войны. Даже короткий период активных боевых действий требует колоссальных ресурсов.

Кроме того, ситуация вокруг Ирана остается одним из ключевых факторов глобальной нестабильности, влияющих на энергетические рынки и международную безопасность.

