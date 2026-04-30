logo

BTC/USD

76089

ETH/USD

2258.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Цена войны шокирует: Пентагон впервые раскрыл расходы на конфликт с Ираном
commentss НОВОСТИ Все новости

Цена войны шокирует: Пентагон впервые раскрыл расходы на конфликт с Ираном

Основные расходы пошли на боеприпасы, а перемирие остается хрупким.

30 апреля 2026, 09:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Соединенные Штаты впервые официально озвучили расходы на военный конфликт с Ираном и цифры оказались впечатляющими. Речь идет о десятках миллиардов долларов, потраченных всего за несколько месяцев боевых действий. Эта сумма демонстрирует масштаб противостояния и финансовую нагрузку даже для одной из самых мощных экономик мира.

25 миллиардов долларов: сколько США уже потратили на войну с Ираном

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Радио Свобода. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США впервые озвучил официальную оценку расходов на войну.

Сколько стоит война

Главный финансовый директор Пентагона Джулс Герст сообщил, что общие расходы США на конфликт с Ираном уже достигли 25 миллиардов долларов . По его словам, значительная часть этих средств была направлена на обеспечение боевых действий, в частности, на закупку и использование боеприпасов.

Это первая публичная оценка затрат, дающая представление о реальной цене современной войны.

Как развивается ситуация

Военные действия между США и Ираном начались 28 февраля. В настоящее время стороны соблюдают режим прекращения огня, однако он остается нестабильным. Любое обострение может привести к новым издержкам и эскалации конфликта .

Параллельно продолжаются сложные дипломатические процессы. Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады, однако американская сторона отказалась от этого предложения.

Почему переговоры зашли в тупик

Одной из главных причин напряженности остается вопрос ядерной программы Ирана. США настаивают на ее ограничении, в то время как Тегеран не готов идти на такие шаги без предварительных уступок.

Государственный секретарь Марк Рубио уже назвал предложения Ирана неприемлемыми. В то же время, в самом Иране обсуждается необходимость снятия блокады как ключевого условия для начала переговоров.

Таким образом, политический тупик лишь усугубляет риски новой эскалации , что может еще больше увеличить расходы на конфликт.

Что это значит для мира

Обнародование расходов Пентагона демонстрирует, сколь дорогими становятся современные войны. Даже короткий период активных боевых действий требует колоссальных ресурсов.

Кроме того, ситуация вокруг Ирана остается одним из ключевых факторов глобальной нестабильности, влияющих на энергетические рынки и международную безопасность.

Читайте также в "Комментариях", что недавно министр военно-морских сил США Джон Фелан неожиданно покинул свой пост.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости