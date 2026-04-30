Ціна війни шокує: Пентагон вперше розкрив витрати на конфлікт з Іраном
Ціна війни шокує: Пентагон вперше розкрив витрати на конфлікт з Іраном

Основні витрати пішли на боєприпаси, а перемир’я залишається крихким.

30 квітня 2026, 09:59
Проніна Анна

Сполучені Штати вперше офіційно озвучили витрати на військовий конфлікт з Іраном, і цифри виявилися вражаючими. Йдеться про десятки мільярдів доларів, витрачених лише за кілька місяців бойових дій. Ця сума демонструє масштаб протистояння та фінансове навантаження навіть для однієї з найпотужніших економік світу.

25 мільярдів доларів: скільки США вже витратили на війну з Іраном

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Радіо Свобода. Високопосадовець Міністерства оборони США вперше озвучив офіційну оцінку витрат на війну.

Скільки коштує війна

Головний фінансовий директор Пентагону Джулс Герст повідомив, що загальні витрати США на конфлікт з Іраном уже сягнули 25 мільярдів доларів. За його словами, значна частина цих коштів була спрямована на забезпечення бойових дій, зокрема на закупівлю та використання боєприпасів.

Це перша публічна оцінка витрат, яка дає уявлення про реальну ціну сучасної війни.

Як розвивається ситуація

Військові дії між США та Іраном розпочалися 28 лютого. Наразі сторони дотримуються режиму припинення вогню, однак він залишається нестабільним. Будь-яке загострення може призвести до нових витрат і ескалації конфлікту.

Паралельно тривають складні дипломатичні процеси. Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття морської блокади, однак американська сторона відмовилася від цієї пропозиції.

Чому переговори зайшли в глухий кут

Однією з головних причин напруженості залишається питання ядерної програми Ірану. США наполягають на її обмеженні, тоді як Тегеран не готовий іти на такі кроки без попередніх поступок.

Державний секретар Марко Рубіо вже назвав пропозиції Ірану неприйнятними. Водночас у самому Ірані обговорюється необхідність зняття блокади як ключової умови для початку переговорів.

Таким чином, політичний тупик лише посилює ризики нової ескалації, що може ще більше збільшити витрати на конфлікт.

Що це означає для світу

Оприлюднення витрат Пентагону демонструє, наскільки дорогими стають сучасні війни. Навіть короткий період активних бойових дій потребує колосальних ресурсів.

Крім того, ситуація навколо Ірану залишається одним із ключових факторів глобальної нестабільності, що впливає на енергетичні ринки та міжнародну безпеку.

