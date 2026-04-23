Скандал у Пентагоні: хто терміново подав у відставку на тлі конфлікту через Трампа

Міністр військово-морських сил США Джон Фелан несподівано залишив свою посаду. Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, передає The Wall Street Journal.

За офіційною версією Фелан пішов у відставку негайно, без вказівки причин. У Пентагоні обмежилися подякою за службу, а тимчасово виконувачем обов'язків голови ВМС призначено його заступника Хуна Као.

Проте, за даними джерел WSJ, відставці передували місяці напруженості між Феланом та міністром оборони Піт Хегсет.

Головною причиною конфлікту називають тісні контакти глави ВМС із президентом Дональдом Трампом.

Як зазначає видання, Фелан регулярно спілкувався з Трампом, у тому числі у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, а також вів із ним особисте листування з питань суднобудування. Додаткове роздратування в Пентагоні викликав епізод, коли Фелан запропонував президенту проект створення сучасного лінкора, обійшовши керівництво оборонного відомства.

Після цього, стверджують джерела, Хегсет та його заступник Стів Файнберг почали поступово послаблювати позиції голови ВМС. Зокрема, у структурі оборонних закупівель з'явилася нова посада, яка фактично виведена з підпорядкування військово-морських сил.

Відставка відбулася у розпал найбільшої військово-морської конференції і одразу після подання Конгресу бюджету, що передбачає майже 66 млрд доларів на суднобудування.

Кадрові перестановки збіглися з активною фазою операцій США на Близькому Сході: у регіоні зосереджено понад 15 військових кораблів, які беруть участь у блокаді та тиску на Іран. Це посилює питання щодо стабільності управління американським флотом у критичний момент.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Трампа відреагували на критику послаблення санкцій для російської нафти.