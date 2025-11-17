logo

Ценные подарки Трампу сработали: для кого США снизили пошлины
Ценные подарки Трампу сработали: для кого США снизили пошлины

Axios раскрыло детали о том, почему США снизили пошлины для Швейцарии

17 ноября 2025
Швейцария добилась снижения пошлин благодаря ценным подаркам президенту США Дональду Трампу. Страна отправила делегацию промышленных магнатов с подарками, в которые вошли специальные настольные часы Rolex, 1-килограммовый персонализированный золотой слиток и много комплиментов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios".

Ценные подарки Трампу сработали: для кого США снизили пошлины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп любит такие знаки внимания, и об этом знают страны и компании, которые стремятся завоевать его расположение. Подарки, достойные короля, — особенно золото — привлекают его внимание и завоевывают его сердце", — добавляют в издании.

По словам журналистов, слиток, который подарила Швейцария Трампу во время визита делегации 4 ноября, был маркирован цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков. Стоимость такого подарка составляет более 130 тысяч долларов.

В то же время представители Белого дома заявили, что Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, из-за чего они становятся законными.

Впоследствии правительство США сообщило, что снижает пошлину на швейцарские товары с 38% до 15%. Тогда как швейцарцы согласились уменьшить торговые барьеры, которые раздражали американского лидера, а компании страны согласились инвестировать больше в США.

В Axios напомнили, что пошлины Трампа нанесли значительный ущерб экономике Швейцарии с момента их введения в августе, а премьер-министр Швейцарии Карин Келлер-Зуттер не смогла убедить президента США отказаться от них.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пекине резко отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп призвал ЕС повысить тарифы на импорт из Китая и Индии до 100% в рамках попытки вынудить российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам для завершения войны в Украине.




Источник: https://www.axios.com/2025/11/14/trump-swiss-gifts-gold-rolex
