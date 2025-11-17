logo_ukra

Цінні подарунки Трампу спрацювали: для кого США знизили мита

Axios розкрило деталі про те, чому США знизили мита для Швейцарії

17 листопада 2025, 12:23
Швейцарія досягла зниження мит завдяки цінним подарункам президенту США Дональду Трампу. Країна відправила делегацію промислових магнатів з подарунками, до яких увійшли спеціальні настільні годинники Rolex, 1-кілограмовий персоналізований золотий злиток та багато компліментів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "Axios".

Цінні подарунки Трампу спрацювали: для кого США знизили мита

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Трамп любить такі знаки уваги, і про це знають країни та компанії, які прагнуть завоювати його прихильність. Подарунки, гідні короля, — особливо золото — привертають його увагу і завойовують його серце", — додають у виданні.

За словами журналістів, злиток, який подарувала Швейцарія Трампу під час візиту делегації 4 листопада, було марковано цифрами 45 та 47 на честь його президентських термінів. Вартість такого подарунка складає понад 130 тисяч доларів.

Водночас, представники Білого дому заявили, що Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, через що вони стають законними.

Згодом уряд США повідомив, що знижує мито на швейцарські товари з 38% до 15%. Тоді як швейцарці погодилися зменшити торговельні бар'єри, які дратували американського лідера, а компанії країни погодилися більше інвестувати в США.

В Axios нагадали, що мита Трампа завдали значної шкоди економіці Швейцарії з моменту їх введення в серпні, а прем'єр-міністр Швейцарії Карін Келлер-Зуттер не зміг переконати президента США відмовитися від них.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Пекіні різко відреагували на повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп закликав ЄС підвищити тарифи на імпорт з Китаю та Індії до 100% у рамках спроби змусити російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів для завершення війни в Україні.




Джерело: https://www.axios.com/2025/11/14/trump-swiss-gifts-gold-rolex
