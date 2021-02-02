"Церковь Ку-клукс-клан»: как американцев вербуют в террористическую организацию

Последнюю неделю в США начали массово распространять листовки Ку-клукс-клана с призывами вступать в ее ряды и даже с готовой аппликационной формой участника. Об этом сообщает американское региональное агентство KXII.

Ку-клукс-клан в США. Фото: открытые источники

В листовках напечатаны эмблемы и региональная принадлежность к местным ячейкам организации. Так, в Грейсоне они призывают вступать в группу "Техасских рыцарей-повстанцев Ку-клукс-клана". Такие же флаеры были разбросаны и в других городах региона Техома (объединяет штаты Техас и Оклахома), больше всего — в округах Лав и Маршал.

Преимущественно листовки оставляли во дворах местных жителей, у почтовых ящиков, под дверью, где-то — по несколько штук, а где-то — сразу десятки. Большинство таких флаеров получили афроамериканцы. Полиция приняла десятки вызовов и сообщений от возмущенных жителей.

"Я думаю, каждый цветной человек когда-то сталкивался с расизмом, но не настолько лично, как сейчас. На пороге собственного дома — это уже слишком", — возмущается Кейра Акинс, которая нашла листовки возле своего дома и дома своей матери.

Полиция ведет расследование, но объясняет, что ответственных за эти инциденты ждут только обвинения за нарушение общественного порядка и замусоривание, ведь на флаерах указывается слово "церковь", что освобождает их авторов от ответственности, согласно "первой поправки к Конституции США", которая запрещает религиозные преследования.

"Церковь Ку-клукс-клана, подразделение Оклахомы, присоединяйся сегодня", — призывают авторы листовок.

Ку-клукс-клан или Невидимая империя юга — является организацией, которая объединяет расистские и террористические организации США. Создана в 1865 году для защиты "белых" от нападения криминальных группировок чернокожего населения. Позже и до сих пор занимается преследованиями афроамериканцев и "белых", которые их поддерживают. В законодательстве США квалифицируется как внутренняя экстремистская группировка, не террористическая, поскольку законы запрещают таким названием определять внутренние группировки Северной Америки.



Ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению первого чернокожего миллиардера, США должны афроамериканцам миллиарды долларов репараций за все годы несправедливости.



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