Чего на самом деле хочет Трамп в вопросе войны в Украине: в США шокировали заявлением

Кандидат в президенты США Дональд Трамп постоянно выражает обеспокоенность тем, что война в Украине может привести к ядерному конфликту. Он часто использует такие заявления, чтобы усиливать напряжение и привлекать внимание к проблемам, рассказал в интервью 24 каналу американский политический деятель, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, комментируя позицию Трампа по Украине.

Зеленский и Трамп

По его словам, сейчас Соединенные Штаты стоят на пороге президентских выборов, и Трамп сосредоточен на том, чтобы усугубить положение действующего президента Джо Байдена. Эксперт подчеркнул, что Трампу важно, чтобы демократы потерпели поражение в разных сферах, и в ситуации с войной в Украине его поддержка нашей страны остается под вопросом.

"Когда-то он тормозил помощь Украине. Затем перестал. Он хочет, чтобы Украина проиграла вместе с ним, чтобы у него была возможность покрасоваться перед Путиным. Трамп – человек, который все время ищет момент, чтобы правильно поджечь все, чтобы навредить конкуренту", – говорит Рашкин.

За последний месяц в США было создано около 250 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы остается на уровне около 4%. Однако, как отметил Рашкин, Трамп пытался организовать забастовку среди работников портов, что могло иметь серьезные последствия для экономики, но ситуацию удалось стабилизировать.

Также Рашкин добавил, что Трамп продолжает использовать риторику о кремлевском диктаторе Владимире Путине и угрозе ядерной войны, в то время как действующий президент Джо Байден сосредоточен на стабилизации ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп неоднократно заявлял, что сможет закончить войну в Украине еще до своей инаугурации, если выиграет выборы. Однако он ни разу не представил конкретный план действий. Его возможный кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс предположил, что план Трампа может предусматривать сохранение суверенитета Украины, но с оккупацией ее территорий.



