Чем хорош "план Трампа": откровенное объяснение аналитика

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Марьян Ощановский
Между позициями Демократической и Республиканской партий США на самом деле не существует глубинного отличия, убежден политолог Петр Олещук.
Трамп обещает закончить войну в Украине. Фото из открытых источников
Политолог отметил, что в этом контексте "план Трампа" лучше тем, что честнее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.
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