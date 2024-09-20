Чем хорош "план Трампа": откровенное объяснение аналитика

Между позициями Демократической и Республиканской партий США на самом деле не существует глубинного отличия, убежден политолог Петр Олещук.

Трамп обещает закончить войну в Украине. Фото из открытых источников

"И демократы, и республиканцы хотят заморозить войну в Украине, боятся распада России и не знают, что будет в случае краха путинского режима. И те, и другие хотят, чтобы Россия продолжала существовать, но при этом не слишком расширялась благодаря решительному сопротивлению украинцев. Собственно, к этому и сводятся стратегии демократов и республиканцев", — заявил Петр Олещук.

Политолог отметил, что в этом контексте "план Трампа" лучше тем, что честнее.

"Республиканцы не говорят пафосных слов о защите демократии и что будут с Украиной столько, сколько нужно. Они честно говорят, что хотят снизить интенсивность войны в надежде, что дальше проблема решится сама собой. В отличие от демократов Джей Ди Венс не объясняет коррупцией нежелание США брать Украину в НАТО, а честно говорит, что Украину не возьмут в НАТО из-за позиции России. Конечно, можно не соглашаться с позицией республиканцев, но, по крайней мере, она откровенная, честная и конкретная", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.