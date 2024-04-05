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Главная Новости Мир США Чему учит история со Спартц. Можно ли быть представитель диаспоры патриотом
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Чему учит история со Спартц. Можно ли быть представитель диаспоры патриотом

История с конгрессвуменом украинского происхождения Викторией Спартц поднимает вопрос действенности украинской диаспоры за рубежом, написал в Фейсбуке политолог Михаил Басараб. По его словам, украинство – это не только вареники и колядки

сегодня, 15:19
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает Михаил Басараб, случай с конгрессвумен от республиканцев Викторией Спартц ставит вопрос чрезвычайного веса к теперь еще большей украинской диаспоре.

Чему учит история со Спартц. Можно ли быть представитель диаспоры патриотом

Виктория Спартц

"Быть украинцем в европах и америках – это не столько о правах там, сколько об обязанностях перед Украиной. Конечно, если речь о твоем украинстве"
, – отметил политолог.

По его словам, Украина нуждается только в реальном, а не декоративном патриотизме.

"Сохранение памяти о варениках и колядках — это хорошо. Но этого слишком мало для победы"
, – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что конгрессвумен Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за предоставление финансовой помощи Украине. И это при том, что даже по словам представителей Пентагона, без этой помощи силы обороны вынуждены будут отступать на фронте и терять территории.

Впрочем, Спартц считает, что нельзя выделять стране помощь, поскольку за ее использованием не установлен жесткий контроль. Таким образом, конгрессвумен намекает на то, что американские деньги могут быть разворованы в коррумпированной Украине. При этом она добавила, что ее избиратели придерживаются такого же мнения. И это при том, что ее коллега из Республиканской партии Майкл Маколл заявил о том, что 80% денег из "украинской помощи" остаются в Соединенных Штатах и работают на их экономику – именно на американских заводах производится новое оружие. То есть, создаются новые рабочие места, платятся налоги. При этом Маколл признал, что большая часть избирателей Республиканской партии действительно этого не понимают.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0afFGgMBfuMBsiWG7yiLngfd1U6qRMMMb7YNWDrNe6WeT26is974Un4f9uafLXVnfl
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 15:17

Історія Спартц показує нам що українці теж бувають порядними і не розкрадають свою країну, просто їх дуже мало.


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