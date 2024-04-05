Как считает Михаил Басараб, случай с конгрессвумен от республиканцев Викторией Спартц ставит вопрос чрезвычайного веса к теперь еще большей украинской диаспоре.

Виктория Спартц

"Быть украинцем в европах и америках – это не столько о правах там, сколько об обязанностях перед Украиной. Конечно, если речь о твоем украинстве"

, – отметил политолог.

По его словам, Украина нуждается только в реальном, а не декоративном патриотизме.

"Сохранение памяти о варениках и колядках — это хорошо. Но этого слишком мало для победы"

, – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что конгрессвумен Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за предоставление финансовой помощи Украине. И это при том, что даже по словам представителей Пентагона, без этой помощи силы обороны вынуждены будут отступать на фронте и терять территории.

Впрочем, Спартц считает, что нельзя выделять стране помощь, поскольку за ее использованием не установлен жесткий контроль. Таким образом, конгрессвумен намекает на то, что американские деньги могут быть разворованы в коррумпированной Украине. При этом она добавила, что ее избиратели придерживаются такого же мнения. И это при том, что ее коллега из Республиканской партии Майкл Маколл заявил о том, что 80% денег из "украинской помощи" остаются в Соединенных Штатах и работают на их экономику – именно на американских заводах производится новое оружие. То есть, создаются новые рабочие места, платятся налоги. При этом Маколл признал, что большая часть избирателей Республиканской партии действительно этого не понимают.