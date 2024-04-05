Чему учит история со Спартц. Можно ли быть представитель диаспоры патриотом

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Ткачик Олеся
Как считает Михаил Басараб, случай с конгрессвумен от республиканцев Викторией Спартц ставит вопрос чрезвычайного веса к теперь еще большей украинской диаспоре.
Виктория Спартц
По его словам, Украина нуждается только в реальном, а не декоративном патриотизме.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что конгрессвумен Виктория Спартц заявила о том, что не будет голосовать за предоставление финансовой помощи Украине. И это при том, что даже по словам представителей Пентагона, без этой помощи силы обороны вынуждены будут отступать на фронте и терять территории.
Впрочем, Спартц считает, что нельзя выделять стране помощь, поскольку за ее использованием не установлен жесткий контроль. Таким образом, конгрессвумен намекает на то, что американские деньги могут быть разворованы в коррумпированной Украине. При этом она добавила, что ее избиратели придерживаются такого же мнения. И это при том, что ее коллега из Республиканской партии Майкл Маколл заявил о том, что 80% денег из "украинской помощи" остаются в Соединенных Штатах и работают на их экономику – именно на американских заводах производится новое оружие. То есть, создаются новые рабочие места, платятся налоги. При этом Маколл признал, что большая часть избирателей Республиканской партии действительно этого не понимают.
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Ігор
сегодня, 15:17
Історія Спартц показує нам що українці теж бувають порядними і не розкрадають свою країну, просто їх дуже мало.