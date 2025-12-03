Через 10 лет Украину будет не узнать: Рубио сделал заявление о том, что может произойти после войны

Если решиться на осуществление "правильных вещей", ВВП Украины через 10 лет может превысить ВВП России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".

"Они (украинцы — ред.) на самом деле независимы и суверенны. И следует позволить их экономике не просто восстановиться, а процветать, и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся достичь", — сказал госсекретарь США.

По мнению Марко Рубио, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины через 10 лет может превзойти российский.

"На что может согласиться Украина, учитывая всю динамику, о которой я только что говорил, и на что согласится Россия? В конце концов, это не зависит от нас. Это не наша война. Мы не воюем. Это не американские солдаты. Это происходит на другом континенте. Мы занимаемся этим, потому что только мы можем это сделать", — добавил он.

Стоит отметить, в ходе этого же интервью Марко Рубио заявил, что нынешнее время является идеальным периодом, чтобы России и Украине закончить войну. При этом он считает нереалистичным сценарием, что РФ будет продолжать войну еще 4-5 лет.

Марко Рубио отметил, что США – единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят завершать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", — сказал он.

