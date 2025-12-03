Через 10 лет Украину будет не узнать: Рубио сделал заявление о том, что может произойти после войны

Рубрики
Кравцев Сергей
Если решиться на осуществление "правильных вещей", ВВП Украины через 10 лет может превысить ВВП России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Госсекретарь отметил, Вашингтон хочет, чтобы после войны экономика Украины "не просто восстановилась, а начала процветать".
По мнению Марко Рубио, если сделать "правильные вещи", то ВВП Украины через 10 лет может превзойти российский.
Стоит отметить, в ходе этого же интервью Марко Рубио заявил, что нынешнее время является идеальным периодом, чтобы России и Украине закончить войну. При этом он считает нереалистичным сценарием, что РФ будет продолжать войну еще 4-5 лет.
Марко Рубио отметил, что США – единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.
