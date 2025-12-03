Через 10 років Україну не дізнатиметься: Рубіо зробив заяву про те, що може статися після війни

Якщо зважитися на здійснення "правильних речей", ВВП України за 10 років може перевищити ВВП Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Держсекретар зазначив, що Вашингтон хоче, щоб після війни економіка України "не просто відновилася, а почала процвітати".

"Вони (українці — ред.) насправді незалежні і суверенні. І слід дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати, і перетворити її на історію процвітання. Саме цього ми намагаємося досягти", — сказав держсекретар США.

На думку Марка Рубіо, якщо зробити "правильні речі", то ВВП України за 10 років може перевершити російський.

"На що може погодитися Україна, враховуючи всю динаміку, про яку я щойно говорив, і на що погодиться Росія? Зрештою це не залежить від нас. Це не наша війна. Ми не воюємо. Це не американські солдати. Це відбувається на іншому континенті. Ми займаємося цим, тому що тільки ми можемо це зробити", — додав він.

Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Марко Рубіо заявив, що нинішній час є ідеальним періодом, щоб Росії та Україні закінчити війну. При цьому він вважає нереалістичним сценарієм, що РФ продовжуватиме війну ще 4-5 років.

Марко Рубіо зазначив, що США – єдині у світі, хто може подолати розрив між обома сторонами і вони цим займаються.

"Зрештою все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", — сказав він.

