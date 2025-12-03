Через 10 років Україну не дізнатиметься: Рубіо зробив заяву про те, що може статися після війни

Рубрики
Кравцев Сергей
Якщо зважитися на здійснення "правильних речей", ВВП України за 10 років може перевищити ВВП Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.
Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел
Держсекретар зазначив, що Вашингтон хоче, щоб після війни економіка України "не просто відновилася, а почала процвітати".
На думку Марка Рубіо, якщо зробити "правильні речі", то ВВП України за 10 років може перевершити російський.
Варто зазначити, що в ході цього ж інтерв'ю Марко Рубіо заявив, що нинішній час є ідеальним періодом, щоб Росії та Україні закінчити війну. При цьому він вважає нереалістичним сценарієм, що РФ продовжуватиме війну ще 4-5 років.
Марко Рубіо зазначив, що США – єдині у світі, хто може подолати розрив між обома сторонами і вони цим займаються.
