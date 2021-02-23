Чернеет при нагревании: в США выпал «фейковый» снег (ВИДЕО)



















В социальных сетях американцы активно обсуждают "фейковый" снег, недавно выпавший в Техасе, и делятся интересными видео, на которых видно, что он при нагревании не тает, а чернеет, словно кусок пластмассы.

в США выпал странный снег (фото из открытых источников)

В TikTok набирают популярность видеоролики, на которых американцы экспериментируют со снегом. Одни пытаются нагреть его с помощью фена и зажигалки, а другие греют в микроволновой печи. Но тот якобы не поддается температуре и не тает.

Вместо того чтобы превращаться в воду "фейковый" снег или "правительственный" (#governmentsnow), как его прозвали пользователи сети, начинает плавиться и чернеть.

Такая аномалия вызвала повышенный интерес, ведь ее зафиксировали не только в Техасе, но и в других штатах США. Некоторые пользователи TikTok выдвинули версию о теории заговора, якобы, что этот снег не настоящий, а созданная правительством фальшивка. Они считают, что представители элиты виноваты в том, что сейчас происходит в Техасе — одном из штатов, который серьезно пострадал от непогоды. Сторонники этой версии также обвинили в ситуации миллиардера Билла Гейтса, ведь он недавно проявил желание бороться с изменением климата.

Но исследователи говорят, что этот феномен называется сублимацией — это явление, при котором снег переходит из твердого состояния сразу в газообразное, минуя жидкое.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после ледяного шторма и вызванных перепадов температуры, в США погибло 47 человек. 30 пострадавших зафиксировано в американском штате Техас, в котором из-за непогоды были проблемы с энергоснабжением.

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