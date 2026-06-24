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Чистка в Пентагоне набирает обороты: ключевой генерал по Украине неожиданно уходит в отставку

Военачальник, координировавший поддержку Киева и ставший символом американских операций за рубежом, покинет службу раньше срока

24 июня 2026, 08:25
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Кравцев Сергей

В руководстве американской армии продолжаются масштабные кадровые перестановки. Одной из самых заметных фигур, которые вскоре покинут военную службу, станет четырехзвездочный генерал Кристофер Донахью – командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке, тесно связанный с организацией помощи Украине.

Чистка в Пентагоне набирает обороты: ключевой генерал по Украине неожиданно уходит в отставку

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Как сообщает Financial Times, генерал готовится объявить о своей отставке в ближайшие дни, а официальное завершение службы ожидается уже в июле. При этом причины его ухода публично не раскрываются, что лишь усиливает интерес к происходящему в Пентагоне.

Донахью считается одним из наиболее опытных американских командиров своего поколения. За годы службы он принимал участие в многочисленных военных операциях на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке и Сирии. Однако мировую известность получил в августе 2021 года, когда стал последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан во время завершения двадцатилетней кампании США.

В последние годы генерал играл важную роль в координации военной поддержки Украины. Через структуры под его руководством проходили вопросы взаимодействия с европейскими союзниками, поставок вооружений и подготовки украинских военных.

Издание связывает кадровые изменения с политикой нынешнего главы Пентагона Пита Хегсета. Министр обороны неоднократно критиковал действия администрации Джо Байдена во время вывода войск из Афганистана и инициировал дополнительное расследование тех событий. На этом фоне наблюдатели говорят о возможной масштабной ревизии кадровых решений, принятых предыдущим руководством страны.

Уход Донахью уже вызвал дискуссии среди военных экспертов. Многие считают его одним из наиболее влиятельных американских генералов, непосредственно вовлеченных в вопросы европейской безопасности. Поэтому его отставка может стать важным сигналом о дальнейших изменениях в оборонной политике Вашингтона.

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Источник: https://www.ft.com/content/b2936511-6549-4a93-9c9f-b6dc3cd165a0
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