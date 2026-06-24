Трамп изменил тон: почему в Вашингтоне заговорили о новых возможностях для Украины

Украинская дипломатия увидела первые признаки возможного изменения подходов Дональда Трампа к войне России против Украины. Как сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников, во время неформального общения на полях саммита G7 американский лидер положительно оценил последние военные успехи Киева.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, особое впечатление на президента США произвели украинские операции по поражению целей далеко за линией фронта. Источники утверждают, что Трамп внимательно следил за результатами ударов по российским объектам и признал эффективность действий украинской армии.

В Киеве пока не спешат делать далеко идущие выводы. Украинские чиновники напоминают, что ранее Трамп неоднократно делал громкие заявления, которые впоследствии не находили практического воплощения. Тем не менее последние контакты между лидерами дают повод для осторожного оптимизма.

Особое внимание сейчас приковано к вопросу поставок ракет для систем Patriot и возможности получения лицензий на производство отдельных видов вооружений. По словам источников, реакция Трампа и госсекретаря Марко Рубио на эту тему оказалась значительно более благожелательной, чем раньше.

На изменение атмосферы обратили внимание и европейские союзники Украины. В ряде столиц считают, что Вашингтон постепенно приходит к пониманию: российская победа не является предопределенной, а своевременная поддержка Киева способна изменить ситуацию на поле боя.

Представители НАТО также подчеркивают, что успехи украинской армии демонстрируют уязвимость российских оборонительных рубежей. Именно поэтому западные страны рассматривают возможность дальнейшего усиления военной помощи, несмотря на продолжающиеся дискуссии о масштабах такой поддержки.

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