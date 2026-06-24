Чистка в Пентагоні набирає обертів: ключовий генерал по Україні несподівано йде у відставку

У керівництві американської армії продовжуються масштабні кадрові перестановки. Однією з найпомітніших постатей, які незабаром покинуть військову службу, стане чотиризірковий генерал Крістофер Донахью – командувач сухопутних військ США в Європі та Африці, тісно пов'язаний з організацією допомоги Україні.

Піт Хегсет. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Financial Times, генерал готується оголосити про свою відставку найближчими днями, а офіційне завершення служби очікується вже у липні. При цьому причини його відходу публічно не розкриваються, що лише посилює інтерес до Пентагону.

Донахью вважається одним із найдосвідченіших американських командирів свого покоління. За роки служби він брав участь у численних військових операціях на Близькому Сході, зокрема в Іраку та Сирії. Однак світову популярність отримав у серпні 2021 року, коли став останнім американським військовослужбовцем, який залишив Афганістан під час завершення двадцятирічної кампанії США.

Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації військової підтримки України. Через структури під його керівництвом проходили питання взаємодії з європейськими союзниками, постачання озброєнь та підготовки українських військових.

Видання пов'язує кадрові зміни з політикою нинішнього глави Пентагону Піта Хегсета. Міністр оборони неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час виведення військ з Афганістану та ініціював додаткове розслідування тих подій. На цьому фоні спостерігачі говорять про можливу масштабну ревізію кадрових рішень, ухвалених попереднім керівництвом країни.

Відхід Донахью вже викликав дискусії серед військових експертів. Багато хто вважає його одним із найвпливовіших американських генералів, безпосередньо залучених до питань європейської безпеки. Тому його відставка може стати важливим сигналом щодо подальших змін в оборонній політиці Вашингтона.

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