Что будет дальше, если Иран не заключит сделку с США: ответ Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном усилении санкционного давления на Иран в случае отсутствия договоренностей. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь США заявил в интервью для "Fox News".

Рассуждая о возможных дальнейших шагах в случае провала переговоров, Рубио отметил, что окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.

"Это решение президента США Дональда Трампа. Уровень санкций против Ирана чрезвычайный, уровень давления на Иран чрезвычайный, и я думаю, что можно задействовать больше", — заявил госсекретарь.

президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана по урегулированию конфликта, несмотря на его кажущуюся уступчивость. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, обсуждение состоялось в Ситуационной комнате Белого дома и выявило серьёзные разногласия внутри американской администрации.

По данным издания, Тегеран предложил открыть Ормузский пролив, продлить режим прекращения огня и даже рассмотреть завершение войны. Однако ключевое условие – перенос переговоров по ядерной программе на более поздний срок – стало камнем преткновения.

В Вашингтоне опасаются, что такой шаг может выглядеть как уступка Ирану без реальных гарантий отказа от ядерных амбиций. Трамп ранее неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а принятие текущего предложения может подорвать его позицию.

