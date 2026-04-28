logo

BTC/USD

76872

ETH/USD

2286.99

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Что будет дальше, если Иран не заключит сделку с США: ответ Рубио
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет дальше, если Иран не заключит сделку с США: ответ Рубио

Вашингтон готовится пойти на новые жесткие шаги, если Тегеран не пойдет на уступки

28 апреля 2026, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможном усилении санкционного давления на Иран в случае отсутствия договоренностей. Как передает портал "Комментарии", об этом госсекретарь США заявил в интервью для "Fox News".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Рассуждая о возможных дальнейших шагах в случае провала переговоров, Рубио отметил, что окончательное решение зависит от президента США Дональда Трампа.

"Это решение президента США Дональда Трампа. Уровень санкций против Ирана чрезвычайный, уровень давления на Иран чрезвычайный, и я думаю, что можно задействовать больше", — заявил госсекретарь.

Читайте также на портале "Комментарии" - президент США Дональд Трамп выразил недовольство новым предложением Ирана по урегулированию конфликта, несмотря на его кажущуюся уступчивость. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, обсуждение состоялось в Ситуационной комнате Белого дома и выявило серьёзные разногласия внутри американской администрации.

По данным издания, Тегеран предложил открыть Ормузский пролив, продлить режим прекращения огня и даже рассмотреть завершение войны. Однако ключевое условие – перенос переговоров по ядерной программе на более поздний срок – стало камнем преткновения. 

В Вашингтоне опасаются, что такой шаг может выглядеть как уступка Ирану без реальных гарантий отказа от ядерных амбиций. Трамп ранее неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а принятие текущего предложения может подорвать его позицию.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран идет ва-банк: что предлагает США в обмен на паузу по ядерке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/RapidResponse47/status/2048892762930422242
Теги:

Новости

Все новости