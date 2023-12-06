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Что будет, если Конгресс не одобрит помощь Киеву: ответ Блинкена

Госсекретарь выразил убеждение, что США должны обеспечить достижение успеха Украиной на поле боя

сегодня, 14:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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США важно и дальше продолжать оказывать Украине всяческую поддержку. Это необходимо для того, чтобы РФ потерпела поражение в своей агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.  

Что будет, если Конгресс не одобрит помощь Киеву: ответ Блинкена

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников


"Мы должны обеспечить достижение успеха Украиной. Мы должны обеспечить, чтобы РФ продолжала терпеть поражение... если мы этого не сделаем, Путин получит разрешение действовать безнаказанно, а это откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", — считает госсекретарь.

Кроме того, Блинкен отметил необходимость дополнительного финансирования для Израиля и мирных жителей Газы.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил брифинг для сенаторов США, на котором планировал поделиться с ними информацией о ситуации на фронте, а также потребностях ВСУ в западном вооружении. Похоже, причиной стало то, что между демократами и республиканцами в американском парламенте так и нет согласия по поводу дополнительного финансирования для Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак, который прибыл в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, заявил, что без помощи США Украина может проиграть войну. Почему мы оказались в подобной ситуации? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Владимир Путин делает ставку на 2024-й год: готов ли он к открытой войне с Западом.

Также издание "Комментарии" сообщало – WSJ навал сроки, когда Украина может получить от США помощь для мощного наступления.



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