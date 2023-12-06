Поддержка Украины со стороны США на паузе: в чем главная проблема и как может решиться вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил брифинг для сенаторов США, на котором планировал поделиться с ними информацией о ситуации на фронте, а также потребностях ВСУ в западном вооружении. Похоже, причиной стало то, что между демократами и республиканцами в американском парламенте так и нет согласия по поводу дополнительного финансирования для Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак, который прибыл в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, заявил, что без помощи США Украина может проиграть войну. Почему мы оказались в подобной ситуации? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Вопрос помощи Украине является заложником противоречий между республиканцами и демократами

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

который в целом более благожелательно относится к выделению помощи Украине". "Консенсуса в Конгрессе США, действительно, пока нет. Причем нет его даже в Сенате

По словам эксперта, этот вопрос пока является заложником острых противоречий между партиями по другим темам. Прежде всего – касательно контроля над незаконной миграцией через южную границу США.

"Демократы в целом не против сделать что-то для решения этой проблемы. Но, что именно? По этому вопросу есть глубокие разногласия, – поясняет Владимир Дубовик. – Но есть и надежда, что компромисс будет найден".

Главной проблемой для получения американской помощи является своевременность принятия решения в Конгрессе

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов подчеркивает, что накануне рождественских каникул в американском Конгрессе – очередной политический кризис, а украинский вопрос стал зависеть от результата жестких дебатов между демократами и республиканцами.

но и Палаты представителей, а также трети Сената. Выборы ожидаются очень конкурентными, поэтому политические дебаты будут весьма ожесточенными по каждому из вопросов политической повестки. Сейчас таким вопросом стало сооружение стены на границе с Мексикой и реформа миграционного законодательства Избиратели республиканцев желают ужесточения миграционных ограничений, а демократы рассчитывают на голоса вчерашних иммигрантов и их семей, поэтому защищают эту социальную группу", – отмечает эксперт. "Эти дебаты стали проявлением подготовки избирательной кампании в США. В ноябре 2024 состоятся не только выборы президента

Он напоминает, что вопрос границы связан в один пакет с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. Это задумывалось как возможность для обеих партий решить важные для себя вопросы. Но, к сожалению, это стало препятствием для их разрешения, так как компромисс по границе пока не найден, акцентирует Игорь Попов.

"Содержание законопроекта о поддержке Украины соответствует запросам украинской стороны и включает как военную, так и финансовую помощь на следующий год. Военная помощь даже увеличена по сравнению с предыдущим вариантом бюджета и планируется предоставляться по трем бюджетным программам. Главной проблемой для получения американской помощи является своевременность принятия решения в Конгрессе. Есть риски, что в декабре этого года, до каникул, решение так и не будет принято. В таком случае оно может быть рассмотрено после 17 января. Это создаст определенные проблемы, но не критические", – считает эксперт.

По его словам, стратегией Владимира Зеленского в этом вопросе остается работать в одинаковом режиме с обеими фракциями в Конгрессе, для сохранения двухпартийной поддержки.

и об этом тоже говорится на встречах. И конечно же в закрытом режиме обсуждается план военных и дипломатических действий на 2024 год, обновленный с учетом обстановки на фронте и всех глобальных тенденций в мире". "Украина никоим образом не вмешивается в отношения американских политических партий между собой – и никак не комментирует их дебаты по поводу границы или мигрантов. В эти дни в Вашингтоне работает многочисленная делегация из Украины. Министр обороны Умеров в деталях представляет наши военные потребности, а участие Стефанчука и депутатов показывает высокий уровень межпарламентского диалога. Главный результат визита – получены четкие ответы от всех, с кем проводятся встречи, о том, что Украина получит необходимую помощь. Об этом говорит как спикер Палаты представителей Джонсон, так и лидеры обеих фракций, – поясняет Игорь Попов. – Один из важных аргументов для получения помощи – создание надежной и прозрачной системы контроля над ее использованием

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