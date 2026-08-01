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Что изменило Трампа: на Западе назвали истинную причину потепления отношений с Зеленским

Британское издание The Guardian считает, что ключевую роль сыграла не дипломатия, а война с Ираном и украинский опыт борьбы с Shahed

1 августа 2026, 19:20
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Кравцев Сергей

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, еще в начале 2025 года переживавшие глубокий кризис, в последние месяцы заметно улучшились. Как пишет The Guardian, решающим фактором могла стать не политика, а военный опыт Украины во время войны с Россией.

Что изменило Трампа: на Западе назвали истинную причину потепления отношений с Зеленским

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что после громкого конфликта в Белом доме, когда Трамп фактически прервал встречу с Зеленским, контакты между лидерами возобновились. Они уже провели несколько личных переговоров, включая саммит НАТО в Анкаре и на этой неделе в Вашингтоне.

Аналитики считают, что позиция американского президента изменилась после войны США и Израиля против Ирана. Украина, накопившая огромный опыт борьбы с иранскими дронами Shahed, теперь способна предложить Вашингтону не только просьбы о помощи, но и собственные технологии, практические решения и экспертные знания.

По мнению вице-президента Quincy Institute Триты Парси, именно это обстоятельство могло изменить восприятие Киева в Белом доме. Украина перестала выглядеть исключительно получателем поддержки и стала выступать в качестве партнера, способного делиться уникальным боевым опытом.

The Guardian также обращает внимание на неожиданный визит в Киев американской праворадикальной активистки Лоры Лумер. После встречи с Зеленским она заявила, что долгое время находилась под влиянием российской пропаганды, а свои новые выводы обсудила с Дональдом Трампом.

Впрочем, эксперты предостерегают: сближение Украины с США из-за иранского направления может иметь и негативные последствия. Часть сторонников движения MAGA по-прежнему выступает против масштабной помощи Киеву, особенно тесная координация с США и Израилем рискует ослабить поддержку Украины в отдельных европейских странах, где политика Израиля в последнее время вызывает все больше критики.

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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2026/aug/01/ukraine-zelenskyy-trump-iran
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