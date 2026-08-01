Що змінило Трампа: на Заході назвали справжню причину потепління відносин із Зеленським

Відносини між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, які ще на початку 2025 року переживали глибоку кризу, останніми місяцями помітно покращилися. Як пише The Guardian, вирішальним фактором могла стати не політика, а військовий досвід України під час війни з Росією.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що після гучного конфлікту у Білому домі, коли Трамп фактично перервав зустріч із Зеленським, контакти між лідерами відновилися. Вони вже провели кілька особистих переговорів, зокрема під час саміту НАТО в Анкарі та цього тижня у Вашингтоні.

Аналітики вважають, що позиція американського президента змінилася після війни США та Ізраїлю проти Ірану. Україна, яка накопичила величезний досвід боротьби з іранськими дронами Shahed, тепер здатна запропонувати Вашингтону не лише прохання про допомогу, а й власні технології, практичні рішення та експертні знання.

На думку віцепрезидента Quincy Institute Тріти Парсі, саме ця обставина могла змінити сприйняття Києва у Білому домі. Україна перестала виглядати виключно отримувачем підтримки й почала виступати як партнер, здатний ділитися унікальним бойовим досвідом.

The Guardian також звертає увагу на несподіваний візит до Києва американської праворадикальної активістки Лори Лумер. Після зустрічі із Зеленським вона заявила, що тривалий час перебувала під впливом російської пропаганди, а свої нові висновки обговорила безпосередньо з Дональдом Трампом.

Втім експерти застерігають: зближення України зі США через іранський напрямок може мати й негативні наслідки. Частина прихильників руху MAGA, як і раніше, виступає проти масштабної допомоги Києву, а надто тісна координація із США та Ізраїлем ризикує послабити підтримку України в окремих європейських країнах, де політика Ізраїлю останнім часом викликає дедалі більше критики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив гучну заяву про Україну: "Ми можемо взяти практично все".



