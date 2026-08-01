Трамп зробив гучну заяву про Україну: "Ми можемо взяти практично все"

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Україною про співпрацю у сфері рідкісноземельних корисних копалин може стати однією з найвигідніших угод для Вашингтона. За його словами, документ уже підписано і надає Сполученим Штатам широкі можливості для освоєння українських природних ресурсів. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю Real America Voice.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Глава Білого дому наголосив, що США отримали доступ до багатих родовищ, вартість яких, за його оцінкою, значно перевищує обсяг наданої Україні фінансової та військової допомоги.

За словами Трампа, угода дозволяє американській стороні розпочати розробку українських надр практично будь-якої миті. Він заявив, що Сполучені Штати зможуть отримати "майже все, що захочуть", назвавши досягнуті домовленості надзвичайно вигідними для американської економіки.

Глава Білого дому зазначив, що Україна має значні запаси рідкісноземельних елементів, які сьогодні вважаються стратегічною сировиною для виробництва сучасної електроніки, акумуляторів, високотехнологічного обладнання, а також продукції оборонної промисловості. Саме тому інтерес найбільших світових держав до цих ресурсів зростає.

Трамп також припустив, що потенційна вартість угоди може перевищувати 300 мільярдів доларів. На його думку, це дозволить Вашингтону не лише компенсувати всі витрати, пов'язані з підтримкою України, а й отримати суттєву економічну вигоду у майбутньому.

Заява американського президента вже викликала широкий суспільний резонанс, оскільки фактично підтверджує, що співпраця між Києвом та Вашингтоном виходить далеко за межі виключно військової допомоги. Тепер одним із ключових напрямів двосторонніх відносин стає доступ до стратегічних природних ресурсів України, значення яких для світової економіки продовжує стрімко зростати.

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