Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на тех политиков в США, которые выступают против проекта "мирного плана" из 28 пунктов. В частности, негативные оцени об этом проекта плана высказывали даже в Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", серию постов на эту тему вице-президент опубликовал в своем X.
Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников
Вэнс возмутился, что часть американских политиков, в частности республиканцев, беспокоят не внутренние проблемы, а то, что Трамп "может наконец довести до завершения 4-летний конфликт в Восточной Европе".
Далее вице-президент набросился на критиков "мирного плана" среди республиканцев, в частности сенатора Митча Макконелла, который в связи с появлением этого документа посоветовал Трампу заменить советников.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе переговоров в Женеве представители США и Украины пришли к согласию представить новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако наиболее политически чувствительные вопросы остаются нерешенными. Они будут закрыты во время личных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет "The Telegraph".
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".