Что не так с «мирным планом» Трампа: на кого Вэнс набросился с критикой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на тех политиков в США, которые выступают против проекта "мирного плана" из 28 пунктов. В частности, негативные оцени об этом проекта плана высказывали даже в Республиканской партии. Как передает портал "Комментарии", серию постов на эту тему вице-президент опубликовал в своем X.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

Вэнс возмутился, что часть американских политиков, в частности республиканцев, беспокоят не внутренние проблемы, а то, что Трамп "может наконец довести до завершения 4-летний конфликт в Восточной Европе".

"Я даже не о содержании их взглядов. Многое из того, что эти люди говорили о войне в Украине, оказалось ложным, но пусть. Можно согласиться на том, что мы не согласны. Но столько страстей из-за этого одного вопроса, когда в вашей собственной стране серьезные проблемы... Проявите хоть немного пыла к своей стране", – написал Вэнс.

Далее вице-президент набросился на критиков "мирного плана" среди республиканцев, в частности сенатора Митча Макконелла, который в связи с появлением этого документа посоветовал Трампу заменить советников.

"Это смешная атака на президентскую команду, которая непрерывно работала, чтобы расчистить беспорядок в Украине, который Митч – всегда готовый выписывать дорожные чеки на внешнюю политику Байдена – оставил нам в наследство. Интересно, три кандидата на замену Макконелла в Кентукки разделяют его взгляды?", – написал вице-президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе переговоров в Женеве представители США и Украины пришли к согласию представить новый 19-пунктный план по прекращению войны. Однако наиболее политически чувствительные вопросы остаются нерешенными. Они будут закрыты во время личных переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом пишет "The Telegraph".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп назначил на понедельник встречу с госсекретарем Марко Рубио, который возглавлял американскую делегацию на переговорах в Женеве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".



