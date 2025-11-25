Що не так із «мирним планом» Трампа: на кого Венс накинувся з критикою

Віце-президент США Джей Ді Венс накинувся на тих політиків у США, які виступають проти проекту "мирного плану" із 28 пунктів. Зокрема, негативні оцінки щодо цього проекту плану висловлювали навіть у Республіканській партії. Як повідомляє портал "Коментарі", серію постів на цю тему віце-президент опублікував у своєму X.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

Венс обурився, що частина американських політиків, зокрема республіканців, непокоять не внутрішні проблеми, а те, що Трамп "може нарешті довести до завершення 4-річний конфлікт у Східній Європі".

"Я навіть не про зміст їхніх поглядів. Багато чого з того, що ці люди говорили про війну в Україні, виявилося хибним, але нехай. Можна погодитися на тому, що ми не згодні. Але стільки пристрастей через це одне питання, коли у вашій власній країні серйозні проблеми... Виявіть хоч трохи запалу до своєї країни", — написав Венс.

Далі віце-президент накинувся на критиків "мирного плану" серед республіканців, зокрема сенатора Мітча Макконелла, який через появу цього документа порадив Трампу замінити радників.

"Це смішна атака на президентську команду, яка безперервно працювала, щоб розчистити безлад в Україні, який Мітч — завжди готовий виписувати дорожні чеки на зовнішню політику Байдена — залишив нам у спадок. Цікаво, три кандидати на заміну Макконелла в Кентуккі поділяють його погляди?"

