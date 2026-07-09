Что не так с заявлением Трампа о разрешении на производство Patriot в Украине: в США указали на важный нюанс

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot стало одной из самых громких новостей саммита НАТО в Анкаре. В то же время, американские аналитики предостерегают, что между политическим заявлением и реальным усилением украинской противовоздушной обороны может пройти значительное время.

Каков риск заявления Трампа о производстве Patriot в Украине. Фото из открытых источников

В американском Институте изучения войны (ISW) обратили внимание, что пока остается неизвестным, какой тип ракет позволят производить Украине. Речь идет о современных перехватчиках PAC-3, способных эффективнее уничтожать баллистические ракеты или менее совершенных ракетах PAC-2. От этого будет напрямую зависеть будущая эффективность украинской системы ПВО.

Еще одним важным вопросом есть сроки запуска производства. Хотя Дональд Трамп заявил, что оно может стартовать уже через два-три месяца, аналитики ISW отмечают, что производство зависит от создания полной цепи поставок компонентов, получения технологий и развертывания соответствующей промышленной базы. К тому же, по словам Трампа, американский производитель еще не получил официального уведомления о предстоящем лицензировании.

В ISW напоминают, что именно дефицит ракет-перехватчиков остается одним из самых слабых мест украинской противовоздушной обороны.

"Украинские вооруженные силы достаточно успешно перехватывают крылатые ракеты и беспилотники, но испытывают трудности с перехватом баллистических ракет из-за недостаточного снабжения Украиной ракет-перехватчиков. Примечательно, что украинские войска не перехватили ни одну баллистическую ракету во время двух последних массированных ударов России в ночь с 1 на 2 июля и с 5 на 6 июля", — говорится в отчете Института изучения войны.

Дополнительным фактором риска являются темпы российского производства. По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, Россия способна ежемесячно производить около 60–65 баллистических ракет "Искандер". По мнению ISW, Кремль может попытаться использовать временной промежуток до запуска украинского производства Patriot, чтобы нарастить количество ударов и нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре.

Таким образом, возможное лицензирование производства Patriot является стратегически важным решением для Украины, однако его практический эффект будет зависеть от скорости реализации проекта и способности наладить полноценное серийное производство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед встречей Трампа и Зеленского Украина изменила план окончания войны.

Также "Комментарии" писали о Трампе перепутал Зеленского с Путиным во время встречи.