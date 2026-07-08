Конфуз дня: Трамп переплутав Зеленського з Путіним під час зустрічі (ВІДЕО)

Дональд Трамп потрапив у курйозну ситуацію під час зустрічі із Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі. Президент США випадково назвав Зеленського російським диктатором Володимиро Путіним, після чого спробував виправитися.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Після завершення офіційної частини переговорів лідери відповідали на запитання журналістів. Саме тоді Трамп, звертаючись до представників медіа, випадково переплутав Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Чи будуть у вас ще питання до президента Путіна?" – сказав Трамп, жестом показуючи на Зеленського, який сидів поруч.

У залі пролунали сміх і здивовані реакції журналістів. Президент США одразу зрозумів, що припустився помилки, та спробував перевести ситуацію на жарт.

"Чи є у вас питання до президента Путіна? Не до Зеленського. Що б ви хотіли його запитати? Я можу поставити йому це питання", – сказав Трамп.

Відео курйозного випадку з Трампом, який назвав Зеленського Путіним потрапило в мережу.

Серед іншого, Трамп заявив, що за останній час його відносини з Володимиром Зеленським значно покращилися. За його словами, "від Овального кабінету й до сьогодні ми пройшли довгу дорогу", Україна має велике майбутнє.

Під час спілкування американський президент також поцікавився, чи готовий Зеленський прилетіти до Москви для переговорів з Путіним. Український лідер відповів, що не розглядає такої можливості, бо там літають українські дрони. Також Трампа запитали, що приїхав би він в Україну, на що американський лідер відповів, що "було б добре відвідати Київ", але не знає, чи дозволить йому такий візит служба безпеки в період війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США заговорили про "прокляття Трампа".

Також "Коментарі" писали, що президент Франції Макрон потрапив у дикий конфуз з поцілунком дружини Ердогана напередодні саміту НАТО.