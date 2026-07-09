Що не так з заявою Трампа про дозвіл на виробництво Patriot в Україні: у США вказали на важливий нюанс

Заява президента США Дональда Трампа про можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot стала однією з найгучніших новин саміту НАТО в Анкарі. Водночас американські аналітики застерігають, що між політичною заявою та реальним посиленням української протиповітряної оборони може пройти значний час.

Який ризик заяви Трампа про виробництво Patriot в Україні. Фото з відкритих джерел

В американському Інституті вивчення війни (ISW) звернули увагу, що наразі залишається невідомим, який саме тип ракет дозволять виробляти Україні. Йдеться про сучасні перехоплювачі PAC-3, здатні ефективніше знищувати балістичні ракети, чи про менш досконалі ракети PAC-2. Від цього безпосередньо залежатиме майбутня ефективність української системи ППО.

Ще одним важливим питанням є терміни запуску виробництва. Хоча Дональд Трамп заявив, що воно може стартувати вже через два-три місяці, аналітики ISW наголошують, що виробництво залежить від створення повного ланцюга постачання компонентів, отримання технологій та розгортання відповідної промислової бази. До того ж, за словами Трампа, американський виробник ще не отримав офіційного повідомлення щодо майбутнього ліцензування.

В ISW нагадують, що саме дефіцит ракет-перехоплювачів залишається одним із найслабших місць української протиповітряної оборони.

"Українські збройні сили досить успішно перехоплюють крилаті ракети та безпілотники, але мають труднощі з перехопленням балістичних ракет через недостатнє постачання Україною ракет-перехоплювачів. Примітно, що українські війська не перехопили жодної балістичної ракети під час двох останніх масованих ударів Росії в ніч з 1 на 2 липня та з 5 на 6 липня", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Додатковим фактором ризику є темпи російського виробництва. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія здатна щомісяця виготовляти близько 60–65 балістичних ракет "Іскандер". На думку ISW, Кремль може спробувати використати часовий проміжок до запуску українського виробництва Patriot, щоб наростити кількість ударів і завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі.

Таким чином, можливе ліцензування виробництва Patriot є стратегічно важливим рішенням для України, однак його практичний ефект залежатиме від швидкості реалізації проєкту та здатності налагодити повноцінне серійне виробництв.

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