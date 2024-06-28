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Американцы посмотрели дебаты и проголосовали: кто победил с огромным разрывом

Опрос CNN показал, что 67% зрителей дебатов отдали победу Трампу

сегодня, 14:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканала "CNN".

Американцы посмотрели дебаты и проголосовали: кто победил с огромным разрывом

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Соответственно за действующего президента Джо Байдена проголосовали 33% опрошенных. Перед дебатами избиратели в соотношении 55% к 45% сказали, что ожидают от Дональда Трампа лучшего выступления, чем от Джо Байдена.

Вещатель отмечает, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Опрос "CNN" проводился с помощью текстовых сообщений среди 565 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты в четверг, и результаты опроса репрезентативны только для зрителей дебатов.

"Зрители дебатов в опросе на 5 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической, что делает аудиторию немного более благосклонной к Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели по всей стране. Но эти результаты являются сдвигом по сравнению с 2020 годом, когда наблюдатели за дебатами считали, что Байден превзошел Трампа в их президентских дебатах", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — на ноябрь этого года запланированы выборы президента США. Сегодня уже прошли первые теледебаты между кандидатами на пост президента страны – демократом и действующим американским лидером Джо Байденом, а также республиканцем, экс-президентом Дональдом Трампом. В статье "The Wall Street Journal" говорится, что "Байден потерпел крах в первой схватке с Трампом". 

Также издание "Комментарии" сообщало – новый поворот: демократы заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/cnn-debate-trump-biden-06-27-24?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2jM5wdd990udnSOwN41JoScDIQnaFOGUdzI47gf-PVQCWY6RPn3ohKzng_aem_Y-Ct2yDhkP3rAXU0xlnXlA#h_7a5662198e1f110aadef9433cc3208ee
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 14:45

И очень хорошо. Трамп придет - порядок наведет. А то дедушка Байден будет жевать сопли до бесконечности. Это как поздний Брежнев.


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