Американцы посмотрели дебаты и проголосовали: кто победил с огромным разрывом

Флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает телеканала "CNN".

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Соответственно за действующего президента Джо Байдена проголосовали 33% опрошенных. Перед дебатами избиратели в соотношении 55% к 45% сказали, что ожидают от Дональда Трампа лучшего выступления, чем от Джо Байдена.

Вещатель отмечает, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только тех избирателей, которые их смотрели, и не являются репрезентативными для всех избирателей, имеющих право голоса.

Опрос "CNN" проводился с помощью текстовых сообщений среди 565 зарегистрированных избирателей США, которые заявили, что смотрели дебаты в четверг, и результаты опроса репрезентативны только для зрителей дебатов.

"Зрители дебатов в опросе на 5 пунктов чаще были сторонниками Республиканской партии, чем Демократической, что делает аудиторию немного более благосклонной к Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели по всей стране. Но эти результаты являются сдвигом по сравнению с 2020 годом, когда наблюдатели за дебатами считали, что Байден превзошел Трампа в их президентских дебатах", – говорится в сообщении.

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