Что пошло не так: США расформируют батальон, созданный после уроков Украины

Армия США планирует постепенно расформировать специальное подразделение ударных беспилотников, созданное в Европе только в начале этого года. Батальон должен был экспериментировать с новыми методами ведения войны и анализировать опыт, полученный во время русско-украинской войны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дрон. Фото: из открытых источников

По данным издания, подразделение еще примет участие в масштабных учениях в Германии в августе и сентябре. После этого военные должны передать командованию результаты экспериментов и отказаться от статуса специализированного дронового штурмового батальона.

В дальнейшем подразделение вернется в свои базовые задачи как воздушно-десантный пехотный батальон.

Как отмечает WSJ, это решение стало частью более широкого курса на так называемое "возвращение к истокам", продвигаемое исполняющим обязанности начальника штаба армии США генералом Кристофером Ла Нивом. Сам батальон был одним из ключевых проектов его предшественника Рэнди Джорджа, которого в апреле уволил министр обороны Пит Хегсет.

Решение уже вызвало беспокойство среди военных экспертов. Они считают, что сворачивание специального дронового подразделения может замедлить адаптацию американской армии к новой реальности, где беспилотники стали одним из ключевых инструментов в поле боя.

"Украина, по сути, совершила революцию в ближнем бою", – заявил эксперт Института Брукингса Майкл О'Ханлон.

При этом американская армия пока не объяснила, каким образом планирует ускорять развитие технологий беспилотной войны после сворачивания экспериментального батальона.

В последнее время Ла Нив уже принял несколько решений, повлиявших на структуру и присутствие американских сил в Европе. В частности, отдельные специализированные подразделения были переведены или переподчинены.

Теперь главный вопрос состоит в том, не станет ли отказ от специального дронового батальона шагом назад именно в тот момент, когда опыт войны в Украине демонстрирует: будущие конфликты будут все больше зависеть от скорости развития и массового применения беспилотных систем.

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