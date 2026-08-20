Що пішло не так: США розформовують батальйон, створений після уроків України

Армія США планує поступово розформувати спеціальний підрозділ ударних безпілотників, створений у Європі лише на початку цього року. Батальйон мав експериментувати з новими методами ведення війни та аналізувати досвід, отриманий під час російсько-української війни. Про це пише The Wall Street Journal.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, підрозділ ще візьме участь у масштабних навчаннях у Німеччині в серпні та вересні. Після цього військові мають передати командуванню результати експериментів і відмовитися від статусу спеціалізованого штурмового дронового батальйону.

Надалі підрозділ повернеться до своїх базових завдань як повітряно-десантний піхотний батальйон.

Як зазначає WSJ, це рішення стало частиною ширшого курсу на так зване "повернення до витоків", яке просуває виконувач обов'язків начальника штабу армії США генерал Крістофер Ла Нів. Сам батальйон був одним із ключових проєктів його попередника Ренді Джорджа, якого у квітні звільнив міністр оборони Піт Хегсет.

Рішення вже викликало занепокоєння серед військових експертів. Вони вважають, що згортання спеціального дронового підрозділу може сповільнити адаптацію американської армії до нової реальності, де безпілотники стали одним із ключових інструментів на полі бою.

"Україна, по суті, здійснила революцію в ближньому бою", — заявив експерт Інституту Брукінгса Майкл О'Ханлон.

При цьому американська армія поки не пояснила, яким саме чином планує прискорювати розвиток технологій безпілотної війни після згортання експериментального батальйону.

За останній час Ла Нів уже ухвалив кілька рішень, що вплинули на структуру та присутність американських сил у Європі. Зокрема, окремі спеціалізовані підрозділи було переведено або перепідпорядковано.

Тепер головне питання полягає в тому, чи не стане відмова від спеціального дронового батальйону кроком назад саме в той момент, коли досвід війни в Україні демонструє: майбутні конфлікти дедалі більше залежатимуть від швидкості розвитку та масового застосування безпілотних систем.

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