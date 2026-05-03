Что происходит между Зеленским и Трампом: появились неожиданные детали

Между Киевом и Вашингтоном растет напряженность, а отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом входят в сложный период. Об этом заявил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, комментируя изменение тональности в двустороннем диалоге между президентами США и Украиной.
Курт Волкер в интервью "24 каналу" заявил, что перелом в отношениях Зеленского и Трампа наступил тогда, когда стратегия скорого завершения войны, на которую рассчитывал американский лидер, столкнулась с реальностью. Трамп ожидал скорейшей договоренности, которая позволила бы позиционировать себя как миротворца. Однако сложность войны и позиция сторон не принесли такого результата.
Волкер отмечает, что нынешнее раздражение Трампа не следует трактовать как личную неприязнь к Зеленскому. Речь идет скорее о политическом недовольстве из-за того, что процесс не двигается в желаемом темпе. Дополнительным фактором стало усиление публичной критики со стороны украинского президента, что вызывает отрицательную реакцию в Вашингтоне.
Несмотря на напряжение, Волкер не исключает быстрого улучшения отношений. Он приводит пример политики Трампа по отношению к другим лидерам. По мнению американского политика, позиция Трампа часто меняется в зависимости от обстоятельств.
