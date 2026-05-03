Что происходит между Зеленским и Трампом: появились неожиданные детали

Между Киевом и Вашингтоном растет напряженность, а отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом входят в сложный период. Об этом заявил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, комментируя изменение тональности в двустороннем диалоге между президентами США и Украиной.

Курт Волкер в интервью "24 каналу" заявил, что перелом в отношениях Зеленского и Трампа наступил тогда, когда стратегия скорого завершения войны, на которую рассчитывал американский лидер, столкнулась с реальностью. Трамп ожидал скорейшей договоренности, которая позволила бы позиционировать себя как миротворца. Однако сложность войны и позиция сторон не принесли такого результата.

Волкер отмечает, что нынешнее раздражение Трампа не следует трактовать как личную неприязнь к Зеленскому. Речь идет скорее о политическом недовольстве из-за того, что процесс не двигается в желаемом темпе. Дополнительным фактором стало усиление публичной критики со стороны украинского президента, что вызывает отрицательную реакцию в Вашингтоне.

"Украине стоит демонстрировать меньшую зависимость и выступать зрелым партнером, который вносит вклад в мировую безопасность. Встреча в Ватикане стала переломным моментом. Трамп просто раздражен, потому что хочет, чтобы война уже закончилась, а этого не происходит", – сказал Волкер.

Несмотря на напряжение, Волкер не исключает быстрого улучшения отношений. Он приводит пример политики Трампа по отношению к другим лидерам. По мнению американского политика, позиция Трампа часто меняется в зависимости от обстоятельств.

"Вспомните, как близки и теплы были отношения Трампа с Виктором Орбаном. Но после его проигрыша он уже говорил, что Петер Мадяр – хороший парень и с ним можно договариваться. Когда Украина закрепит статус победившей стороны, то Трамп захочет ассоциировать себя с ней и скажет, что без США этого бы не произошло", – заявил Волкер.

