Що відбувається між Зеленським і Трампом: з'явилися несподівані деталі

Між Києвом і Вашингтоном зростає напруженість, а взаємини між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом входять у складний період. Про це заявив колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, коментуючи зміну тональності у двосторонньому діалозі між президентами США та України.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Курт Волкер в інтерв’ю "24 каналу" заявив, що перелом у відносинах Зеленського та Трампа настав тоді, коли стратегія швидкого завершення війни, на яку розраховував американський лідер, зіткнулася з реальністю. Трамп очікував швидкої домовленості, яка дозволила б позиціонувати себе як миротворця. Однак складність війни та позиція сторін не дали такого результату.

Волкер наголошує, що нинішнє роздратування Трампа не варто трактувати як особисту неприязнь до Зеленського. Йдеться радше про політичне невдоволення через те, що процес не рухається у бажаному темпі. Додатковим фактором стало посилення публічної критики з боку українського президента, що викликає негативну реакцію у Вашингтоні.

"Україні варто демонструвати меншу залежність і виступати зрілим партнером, який робить внесок у світову безпеку. Зустріч у Ватикані стала переломним моментом. Трамп просто роздратований, бо хоче, щоб війна вже закінчилася, а цього не відбувається", – сказав Волкер.

Попри нинішню напругу, Волкер не виключає швидкого покращення відносин. Він наводить приклад політики Трампа щодо інших лідерів. На думку американського політика, позиція Трампа часто змінюється залежно від обставин.

"Згадайте, якими близькими і теплими були стосунки Трампа з Віктором Орбаном. Але після його програшу, він уже говорив, що Петер Мадяр – хороший хлопець і з ним можна домовлятися. Коли Україна закріпить статус сторони, що перемогла, то Трамп захоче асоціювати себе з нею і скаже, що без США цього б не сталося", – заявив Волкер.

