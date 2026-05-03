Трамп відправив "неправильний сигнал для Путіна": що не так з заявою президента США

Slava Kot
Наміри президента США Дональда Трампа скоротити американський військовий контингент у Німеччині викликали занепокоєння серед частини політиків у Вашингтоні. Американські посадовці вважають, що це може стати неправильним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.
Дональд Трамп заявив, що США планують "значно скоротити чисельність військ" у Європі. Спочатку повідомлялося про скорочення щонайменше на 5 тисяч військовослужбовців, однак потім Трамп заявив про наміри вивести більше американських солдатів.
Критики такого кроку вважають, що він може послабити безпекову архітектуру в Європі та вплинути на стримування Росії. Зокрема, сенатор Роджер Вікер і конгресмен Майк Роджерс, які очолюють комітети з питань збройних сил, заявили, що передчасне скорочення військової присутності США ризикує "підірвати стримувальний ефект" для Росії.
За їхніми словами, подібне рішення може бути сприйняте Москвою як сигнал про зниження рішучості Заходу. Політики наголошують, що саме американська військова присутність у Європі є ключовим фактором стабільності та гарантією безпеки союзників по НАТО.
У Конгресі закликають не просто зберегти чисельність контингенту, а навпаки переглянути його розміщення, посиливши східний фланг Альянсу. Аргументом також є те, що європейські партнери останніми роками збільшили фінансування оборонних ініціатив, що дозволяє зменшити навантаження на американський бюджет.