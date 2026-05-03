Трамп відправив "неправильний сигнал для Путіна": що не так з заявою президента США

Наміри президента США Дональда Трампа скоротити американський військовий контингент у Німеччині викликали занепокоєння серед частини політиків у Вашингтоні. Американські посадовці вважають, що це може стати неправильним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що США планують "значно скоротити чисельність військ" у Європі. Спочатку повідомлялося про скорочення щонайменше на 5 тисяч військовослужбовців, однак потім Трамп заявив про наміри вивести більше американських солдатів.

Критики такого кроку вважають, що він може послабити безпекову архітектуру в Європі та вплинути на стримування Росії. Зокрема, сенатор Роджер Вікер і конгресмен Майк Роджерс, які очолюють комітети з питань збройних сил, заявили, що передчасне скорочення військової присутності США ризикує "підірвати стримувальний ефект" для Росії.

"Передчасне скорочення присутності США в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримуючий ефект та надіслати неправильний сигнал Володимиру Путіну", — йдеться в заяві.

За їхніми словами, подібне рішення може бути сприйняте Москвою як сигнал про зниження рішучості Заходу. Політики наголошують, що саме американська військова присутність у Європі є ключовим фактором стабільності та гарантією безпеки союзників по НАТО.

У Конгресі закликають не просто зберегти чисельність контингенту, а навпаки переглянути його розміщення, посиливши східний фланг Альянсу. Аргументом також є те, що європейські партнери останніми роками збільшили фінансування оборонних ініціатив, що дозволяє зменшити навантаження на американський бюджет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп пригрозив Європі. Що сказав про американські війська