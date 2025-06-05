Что произошло после атаки Украины по российским аэродромам: в Трампе теперь борется два чувства

Главу Белого дома Дональда Трампа накрыло чувство восторга, когда он узнал детали украинской атаки на российские аэродромы в воскресенье. Президент США назвал ее "сильной" и "крутой". В то же время Трампа охватило чувство страха. Он обеспокоился тем, что произошедшее еще больше усложнит его миссию по прекращению огня в Украине. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Он был на удивление молчалив на публике, когда дело касалось его личных чувств по поводу атаки Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией", — пишет Axios.

"Довольно сильно", — высказался Дональд Трамп одному из собеседников.

"Он думал, что это круто", — сказал второй источник о реакции Трампа.

Один из советников Трампа отметил, что украинская операция "Паутина" с международной точки зрения – "это как чихуахуа, наносящая реальный ущерб гораздо более крупной собаке".

В то же время Трамп также считает, что украинская атака, скорее всего, подтолкнет Путина к очень серьезным ответным действиям, и обеспокоен тем, что этот сценарий помешает его дипломатической инициативе.

Один из собеседников Axios, общавшийся с Трампом, повторил, что цель нынешней администрации США состоит в том, чтобы добиться того, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Вашингтон хочет деэскалации. И у президента есть опасения, что Путин может и вовсе слететь с катушек после удара по российских аэродромах украинской стороны.

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Также издание "Комментарии" сообщало – массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.



