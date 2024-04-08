Что произошло с Республиканской партией: в Конгрессе США заявили об опасности для Украины

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Кравцев Сергей
Американские конгрессмены Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть Республиканской партии США была "инфицирована" российской пропагандой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание The Hill.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
Отмечается, недавно глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол сказал, что российская пропаганда попала в США и "заразила" значительную часть его партии.
По словам Тернера, Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, которые конгрессмены слышат даже в Палате представителей.
В то же время Тернер признал, что российская пропаганда усложняет передачу американской помощи Украине.
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