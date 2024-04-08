Что произошло с Республиканской партией: в Конгрессе США заявили об опасности для Украины

Американские конгрессмены Майкл Маккол и Майк Тернер заявили, что часть Республиканской партии США была "инфицирована" российской пропагандой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет американское издание The Hill.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Отмечается, недавно глава иностранного комитета Палаты представителей, республиканец Майкл Маккол сказал, что российская пропаганда попала в США и "заразила" значительную часть его партии.

"О, это абсолютно правда", — отреагировал на эти слова Майк Тернер, являющийся главой комитета по разведке Палаты представителей.

По словам Тернера, Россия пытается замаскировать антиукраинские и пророссийские месседжи, которые конгрессмены слышат даже в Палате представителей.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые все еще неверно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной связан с НАТО, что, конечно же, не так", — пояснил он.

В то же время Тернер признал, что российская пропаганда усложняет передачу американской помощи Украине.

"Теперь, по мере того, как эта пропаганда распространяется, нам становится труднее воспринимать это как битву между авторитаризмом и демократией, каковой она есть. Мы должны отстаивать демократию. Украине сейчас нужна наша помощь и поддержка, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы активизироваться и оказать такую помощь", — подчеркнул конгрессмен.

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