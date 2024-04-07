Конгресс США выходит с каникул: какие ожидания и что может решиться по помощи Украине

На будущей неделе с каникул выходит Конгресс США, но есть угроза, что решение о помощи Украине может быть вновь отложено. Президент Украины Владимир Зеленский не скрывает разочарования, называя (без)действие США "невзрослым подходом" к вопросам помощи в войне в Украине в частности и безопасности мира в целом. Он акцентирует, что помощь нам нужна как можно скорее, пусть даже в форме кредита, как пытаются "протащить" некоторые республиканцы. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями и вариантами развития событий в ракурсе американской поддержки Украины.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

В ближайшие две недели в Конгрессе дадут ответы все вопросы

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который внимательно отслеживает происходящее в США, поделился таким комментарием:

Пока что нет информации, как события могут развиваться дальше. Есть лишь размышления некоторых СМИ – скорее вероятные сценарии, нежели публикация конкретных решений". "С 9 по 22 апреля будут происходить заседания обеих палат американского парламента — верхней (Сената) и нижней (Палата представителей). Нас, понятно, больше интересует заседания нижней, где с середины февраля находится рассмотренный Сенатом законопроект о внешней помощи, включающий 60 млрд долларов для Украины

Параллельно, продолжает эксперт, будет развиваться история с попыткой отставки спикера Палаты представителей Майк Джонсона, инициированная его коллегой – ультраправой республиканкой Марджори Тейлор Грин. Резолюция касательно отставки спикера, по закону, должна рассмотрена на протяжении двух дней, если Грин реально станет ее продвигать, уточняет нардеп.

Все эти события, акцентирует он, так или иначе, станут влиять на судьбу пакета помощи для Украины.

что не особо на нас влияет, однако сдвигает сроки рассмотрения, ведь новый вариант, в случае утверждение нижней палатой, должен будет еще проходить верхнюю). Либо это и вовсе будет существенное уменьшение помощи. Думаю, ближайшие две недели в Конгрессе дадут ответы на эти вопросы и станут во многом решающими для Украины", – заключает Ярослав Железняк. "Я остаюсь оптимистом, как и многие другие эксперты, говорящие, что поддержку нам точно утвердят. Но пока нет ни конкретной даты, ни понимания – какой именно законопроект примут в итоге. Лучший для нас вариант – февральский, от Сената. Но нельзя исключать и некие дополнения в данный проект, либо абсолютно новый вариант от Палаты представителей (где финансовая поддержка останется на прежнем уровне, но станет условным кредитом

Есть несколько сценариев

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что прогнозировать что-то касательно происходящего за океаном становится всё более неблагодарным делом. Потому что там перемены происходят чуть ли не ежедневно.

Еще недавно, напоминает он, мы слышали заявление спикера Джонсона о том, что законопроект о помощи Украине будет приоритетом после утверждения бюджетных вопросов касательно финансирования правительства. А теперь, когда вопрос по бюджету решили положительно, он же заявляет, что вопросом внешней помощи могут заняться к середине или концу апреля.

весьма невелика", – считает эксперт. "Соответственно, вероятность того, что сразу после выхода с каникул, на будущей неделе, Конгресс примет хоть в каком-то виде так нужный нам законопроект

Скорее всего, продолжает он, здоровая часть Республиканской партии, имеющая смелость сопротивляться "хотелкам" Трампа (стараниями которого помощь Украине, Израилю и Тайваню тормозится), объединится с демократами и вынесет на голосование тот законопроект, который в феврале принял Сенат. Без согласия Майка Джонсона.

"Хоть до сих пор подписи, необходимые для такой процедуры (рассмотрение законопроект в обход спикера) не собраны", – уточняет Вадим Трюхан.

Есть, по его словам, и другой сценарий – сам Джонсон вынесет сенатский законопроект на рассмотрение Палаты представителей, без согласия Трампа и части своих соратников.

"Я исключаю, что Конгресс вообще не примет никакого решения, – отмечает экс-дипломат. – Ведь это был бы огромный геополитический провал США в целом. Но вопрос, увы, могут продолжать затягивать ориентировочно до конца апреля".

Внешняя помощь будет проголосована Конгрессом

Как отмечает политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, учитывая избирательную кампанию в США, любой вопрос становится политическим. Включая предоставление помощи Украине.

"Это же касается любых стран, где проходят выборы, либо где реально озабочены вопросом обороны, – подчеркивает эксперт. – Я уверена, что внешняя помощь будет проголосована Конгрессом. Хоть она и стала предметов торгов, в том числе касательно усиления мер безопасности на американо-мексиканской границе".

По словам Екатерины Одарченко, республиканцы, говоря о помощи Украине, акцентирует на вооружении и боеприпасах, предлагая уменьшить прямое финансирование в госбюджет.

"Это внутренняя дискуссия США, которая вовсе не означает, что там не хотят помогать Украине, – уверяет эксперт. – Просто республиканцы видят это несколько иначе, чем демократы. Беда в том, что в Украине это пытаются подать, будто республиканцы чуть ли не выступают на стороне РФ. Что абсолютно не соответствует действительно — и даже вредит предоставлению американской помощи Украине".

Понятно, что с Демпартией сейчас работать легче, чем с Республиканской, отмечает политтехнолог. Но это не отменяет того, что нам важна двухпартийная поддержка.

"Надо искать подходы к каждой их главенствующих в США политсил, – поясняет Екатерина Одарченко. – Понимая, что друзей Путина в топ-правлении США точно нет. Просто Украине надо работать более активно со всеми".

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