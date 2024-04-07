Конгресс США выходит с каникул: какие ожидания и что может решиться по помощи Украине

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Кравцев Сергей
На будущей неделе с каникул выходит Конгресс США, но есть угроза, что решение о помощи Украине может быть вновь отложено. Президент Украины Владимир Зеленский не скрывает разочарования, называя (без)действие США "невзрослым подходом" к вопросам помощи в войне в Украине в частности и безопасности мира в целом. Он акцентирует, что помощь нам нужна как можно скорее, пусть даже в форме кредита, как пытаются "протащить" некоторые республиканцы. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями и вариантами развития событий в ракурсе американской поддержки Украины.
Помощь Украине. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который внимательно отслеживает происходящее в США, поделился таким комментарием:
Параллельно, продолжает эксперт, будет развиваться история с попыткой отставки спикера Палаты представителей Майк Джонсона, инициированная его коллегой – ультраправой республиканкой Марджори Тейлор Грин. Резолюция касательно отставки спикера, по закону, должна рассмотрена на протяжении двух дней, если Грин реально станет ее продвигать, уточняет нардеп.
Все эти события, акцентирует он, так или иначе, станут влиять на судьбу пакета помощи для Украины.
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан акцентирует, что прогнозировать что-то касательно происходящего за океаном становится всё более неблагодарным делом. Потому что там перемены происходят чуть ли не ежедневно.
Еще недавно, напоминает он, мы слышали заявление спикера Джонсона о том, что законопроект о помощи Украине будет приоритетом после утверждения бюджетных вопросов касательно финансирования правительства. А теперь, когда вопрос по бюджету решили положительно, он же заявляет, что вопросом внешней помощи могут заняться к середине или концу апреля.
Скорее всего, продолжает он, здоровая часть Республиканской партии, имеющая смелость сопротивляться "хотелкам" Трампа (стараниями которого помощь Украине, Израилю и Тайваню тормозится), объединится с демократами и вынесет на голосование тот законопроект, который в феврале принял Сенат. Без согласия Майка Джонсона.
Есть, по его словам, и другой сценарий – сам Джонсон вынесет сенатский законопроект на рассмотрение Палаты представителей, без согласия Трампа и части своих соратников.
Как отмечает политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко, учитывая избирательную кампанию в США, любой вопрос становится политическим. Включая предоставление помощи Украине.
По словам Екатерины Одарченко, республиканцы, говоря о помощи Украине, акцентирует на вооружении и боеприпасах, предлагая уменьшить прямое финансирование в госбюджет.
Понятно, что с Демпартией сейчас работать легче, чем с Республиканской, отмечает политтехнолог. Но это не отменяет того, что нам важна двухпартийная поддержка.
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