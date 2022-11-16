Что такое статьи 4 и 5 НАТО. Может ли она быть активирована из-за войны в Украине

15 ноября на территорию Польши упала ракета, убившая двух человек. По этой причине Польша подняла глобальную тревогу и объявила о выполнении НАТО 4 статьи. Подробнее, что такое статьи 4 и 5 НАТО сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

НАТО и Польша сообщает, что до сих пор продолжается расследование по ракетному удару по приграничному поселку. Однако президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц и другие европейские политики склонны считать, что, вероятно, ракета была запущена из украинской системы ПВО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша по-прежнему анализирует возможность запуска процедуры по статье 4.

Что такое статья 4 НАТО?

В этом документе говорится, что любой член НАТО может призвать альянс к совместным консультациям в Североатлантическом совете. Такое обсуждение может иметь политические решения и привести к совместным действиям стран НАТО. За весь период создания военного альянса статья 4 использовалась семь раз. Последние раз в феврале, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

Что такое статья 5 НАТО?

Статья 5 является одним из основных пунктов в договоре военного альянса. По этому пункту любая атака на страну, входящую в НАТО, является нападением на всех членов Североатлантического альянса.

Несмотря на то, что существует такое правило, оно не вступает в действие автоматически. После атаки на одну из стран НАТО должны собраться члены организации и решить, какие события можно рассматривать как нападение. За все время статья 5 была использована только один раз. Это произошло 11 сентября 2001 г., когда в США произошло несколько террористических инцидентов.

Украина не входит в НАТО, поэтому статья 5 не может быть активирована этой организацией. Несмотря на это, члены альянса направляют военную поддержку Украине, в частности США, Польша, Германия и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент России Владимир Путин знает слабое место НАТО.

Также "Комментарии" писали о заявлении генсека НАТО. Столтенберг считает, что если они это сделают, то Путин победит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!