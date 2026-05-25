Что-то пошло не так: почему удивили заявления США и Ирана о переговорах

Кравцев Сергей
США будут рассматривать "альтернативные варианты" в отношении Ирана, если дипломатические усилия по урегулированию ядерного вопроса не принесут результата. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет "Reuters".
США и Иран. Фото: из открытых источников
Во время разговора с журналистами в Нью-Дели он отметил, что Белый дом прежде всего стремится использовать все имеющиеся дипломатические инструменты, прежде чем рассматривать "альтернативные варианты".
Марко Рубио добавил, что Вашингтон уже передал Тегерану конкретное и солидное предложение по возобновлению переговоров вокруг иранской ядерной программы. Этот план предусматривает способность Ирана открыть пролив и начать "реальный, значимый и ограниченный во времени" диалог.
Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа резко ускорила переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. По данным Fox News, Белый дом требует окончательно согласовать рамочный документ уже в течение ближайшей недели. К вечеру 24 мая стороны якобы достигли 95% готовности соглашения, однако последние детали остаются предметом напряженных переговоров.
Источник в американской администрации заявил, что Трамп не намерен бесконечно затягивать процесс и “инстинктивно дает Тегерану пять-шесть-семь дней”, чтобы закрыть все спорные вопросы. При этом Вашингтон подчеркивает: соглашение не будет подписано любой ценой.
Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном: в Вашингтоне разочаровались в Нетаньяху.