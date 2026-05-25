Что-то пошло не так: почему удивили заявления США и Ирана о переговорах

США будут рассматривать "альтернативные варианты" в отношении Ирана, если дипломатические усилия по урегулированию ядерного вопроса не принесут результата. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет "Reuters".

США и Иран. Фото: из открытых источников

Во время разговора с журналистами в Нью-Дели он отметил, что Белый дом прежде всего стремится использовать все имеющиеся дипломатические инструменты, прежде чем рассматривать "альтернативные варианты".

"США рассчитывают либо на достижение хорошего соглашения, либо на необходимость действовать другим путем", — акцентировал госсекретарь.

Марко Рубио добавил, что Вашингтон уже передал Тегерану конкретное и солидное предложение по возобновлению переговоров вокруг иранской ядерной программы. Этот план предусматривает способность Ирана открыть пролив и начать "реальный, значимый и ограниченный во времени" диалог.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа резко ускорила переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. По данным Fox News, Белый дом требует окончательно согласовать рамочный документ уже в течение ближайшей недели. К вечеру 24 мая стороны якобы достигли 95% готовности соглашения, однако последние детали остаются предметом напряженных переговоров.

Источник в американской администрации заявил, что Трамп не намерен бесконечно затягивать процесс и “инстинктивно дает Тегерану пять-шесть-семь дней”, чтобы закрыть все спорные вопросы. При этом Вашингтон подчеркивает: соглашение не будет подписано любой ценой.

