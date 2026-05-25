Щось пішло не так: чому здивували заяви США та Ірану про переговори

США розглядатимуть "альтернативні варіанти" щодо Ірану, якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ядерного питання не дадуть результату. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише "Reuters".

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Під час розмови з журналістами в Нью-Делі він зазначив, що Білий дім насамперед прагне використати всі наявні дипломатичні інструменти, перш ніж розглядати "альтернативні варіанти".

"США розраховують або на досягнення гарної угоди, або на необхідність діяти іншим шляхом", — наголосив держсекретар.

Марко Рубіо додав, що Вашингтон вже передав Тегерану конкретну та солідну пропозицію щодо відновлення переговорів навколо іранської ядерної програми. Цей план передбачає здатність Ірану відкрити протоку та розпочати "реальний, значущий та обмежений у часі" діалог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа різко прискорила переговори з Іраном щодо нової ядерної оборудки. За даними Fox News, Білий дім вимагає остаточно узгодити рамковий документ уже протягом найближчого тижня. До вечора 24 травня сторони нібито сягнули 95% готовності угоди, проте останні деталі залишаються предметом напружених переговорів.

Джерело в американській адміністрації заявило, що Трамп не має наміру нескінченно затягувати процес і "інстинктивно дає Тегерану п'ять-шість-сім днів", щоб закрити всі спірні питання. При цьому Вашингтон наголошує: угода не буде підписана за будь-яку ціну.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп усунув Ізраїль від переговорів з Іраном: у Вашингтоні розчарувалися у Нетаньяху.



