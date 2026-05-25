Главная Новости Мир США Трамп включил обратный отсчет: сколько времени США дали Ирану до судьбоносной сделки
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп включил обратный отсчет: сколько времени США дали Ирану до судьбоносной сделки

США заявили о готовности к соглашению на 95%, но предупредили Тегеран - провал переговоров может закончиться новой эскалацией

25 мая 2026, 07:10
Автор:
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа резко ускорила переговоры с Ираном по новой ядерной сделке. По данным Fox News, Белый дом требует окончательно согласовать рамочный документ уже в течение ближайшей недели. К вечеру 24 мая стороны якобы достигли 95% готовности соглашения, однако последние детали остаются предметом напряженных переговоров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Источник в американской администрации заявил, что Трамп не намерен бесконечно затягивать процесс и “инстинктивно дает Тегерану пять-шесть-семь дней”, чтобы закрыть все спорные вопросы. При этом Вашингтон подчеркивает: соглашение не будет подписано любой ценой.

В переговорах действует жесткий принцип “Нет пыли – нет долларов”. По словам чиновников, это означает, что Иран не получит экономических послаблений и доступа к финансам, пока окончательно не откажется от угрозы создания ядерного оружия.

В Белом доме утверждают, что ключевые параметры уже согласованы. Речь идет прежде всего о контроле над иранской ядерной программой и гарантиях безопасности судоходства в Ормузском проливе – стратегическом маршруте для мировой нефти.

Американская сторона уверяет, что потенциальная сделка позволит одновременно снизить экономическое давление на США и не допустить появления у Ирана ядерного арсенала. Однако в Вашингтоне не скрывают: если переговоры сорвутся, сценарий силового давления снова вернется на стол.

Чиновники подчеркивают, что США готовы отказаться от соглашения, если оно окажется невыгодным. Более того, в администрации Трампа прямо намекнули на возможность возобновления боевых действий против Ирана в случае окончательного провала дипломатии.

На фоне напряжения вокруг Ближнего Востока ближайшие дни могут стать решающими как для Вашингтона, так и для Тегерана.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп экстренно собрал силовиков: какое важное решение готовится принять Белый дом.




Источник: https://www.foxnews.com/live-news/trump-iran-peace-deal-hormuz-may-24#post-8d903d4
