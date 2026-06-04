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Что-то пошло не так: Рубио отрицает "официальную" делегацию США на форуме Путина

В США не знают об "официальной" американской делегации на ПМЭФ в России.

4 июня 2026, 08:45
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Slava Kot

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает информацией об участии официальной американской делегации в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который традиционно проводится под патронатом главы Кремля Владимира Путина.

Что-то пошло не так: Рубио отрицает "официальную" делегацию США на форуме Путина

Марко Рубио. Фото из открытых источников

В ходе слушаний в Конгрессе сенатор-демократ Дик Дурбин поинтересовался, почему США якобы направили официальную делегацию на "российский Давос" для обсуждения экономического развития России в условиях продолжающейся войны против Украины.

В ответ Рубио заявил, что ему не известно о существовании такой делегации.

"Мне неизвестно о делегации, которая туда направилась. Я знаю об этом мероприятии, знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о чиновниках", — сказал Рубио.

После этого Дурбин уточнил, что среди участников мероприятия есть американский актер Стивен Сигал, давно поддерживающий Кремль и имеющий российское гражданство. Рубио отреагировал иронически, отметив, что Сигал точно не является представителем американской государственной службы.

Напомним, что ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что на ПМЭФ якобы впервые за несколько лет прибудет "официальная американская делегация". По его словам, ее возглавляет Родни Мимс Кук, являющийся руководителем Комиссии по изящным искусствам администрации президента США. Сам Кук ранее сообщал, что получил согласование на поездку от Джердепа США и планировал поучаствовать в мероприятиях форума ПМЭФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный идеолог Кремля Александр Дугин придумал новое устройство для РФ и объяснил, кто будет руководить россиянами.



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