Щось пішло не так: Рубіо заперечує "офіційну" делегацію США на форумі Путіна

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не має інформації про участь офіційної американської делегації в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), який традиційно проводиться під патронатом очільника Кремля Володимира Путіна.

Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

Під час слухань у Конгресі сенатор-демократ Дік Дурбін поцікавився, чому США нібито направили офіційну делегацію на "російський Давос" для обговорення економічного розвитку Росії в умовах триваючої війни проти України.

У відповідь Рубіо заявив, що йому невідомо про існування такої делегації.

"Мені невідомо про делегацію, яка туди попрямувала. Я знаю про цей захід, знаю, що вони його проводять, але я не думаю, що йдеться про високопосадовців", — сказав Рубіо.

Після цього Дурбін уточнив, що серед учасників заходу є американський актор Стівен Сігал, який давно підтримує Кремль і має російське громадянство. Рубіо відреагував іронічно, зазначивши, що Сігал точно не є представником американської державної служби.

Нагадаємо, що раніше помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що на ПМЕФ нібито вперше за кілька років прибуде "офіційна американська делегація". За його словами, її очолює Родні Мімс Кук, який є керівником Комісії з витончених мистецтв адміністрації президента США. Сам Кук раніше повідомляв, що отримав погодження на поїздку від Джердепу США та планував взяти участь у заходах форуму ПМЕФ.

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