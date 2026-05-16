Что-то после визита Трампа пошло не так: сенатор Грэм пригрозил Пекину жесткими санкциями

Американский сенатор Линдси Грэм выступил с жесткой атакой на Китай и его международных партнеров на фоне переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Как сообщает The Hill, республиканец обвинил Пекин в сотрудничестве с "худшими режимами мира" и пригрозил экономическим ударом по китайской экономике.

"Назовите любых союзников Китая – это все отбросы. Они сотрудничают с худшими людьми в мире", — заявил Грэм, комментируя тесные связи Пекина с Россией и Ираном.

Сенатор подчеркнул, что Китай фактически остается одним из ключевых экономических спасателей Москвы и Тегерана. По данным американских аналитиков, именно на КНР приходится около 90% экспорта иранской нефти. Кроме того, Китай продолжает активно закупать российскую нефть, уголь и сжиженный газ, оставаясь крупнейшим покупателем энергоресурсов РФ.

Грэм заявил, что лидер Китая способен серьезно повлиять как на войну России против Украины, так и на напряженность вокруг Ирана, если захочет использовать свое влияние на союзников.

По его словам, Си Цзиньпин "мог бы просто поднять трубку", чтобы остановить конфликты.

На этом фоне сенатор объявил о подготовке законопроекта, который позволит Белому дому вводить дополнительные пошлины против Китая за закупку российской нефти. В ближайшее время аналогичные ограничения могут коснуться и импорта иранской нефти.

Грэм предупредил, что США совершают ошибку, если позволяют Китаю одновременно поддерживать экономику России и Ирана без последствий. По его мнению, Пекин реагирует исключительно на давление силы и экономические угрозы.

Заявления сенатора прозвучали в момент, когда администрация Трампа пытается удержать баланс между переговорами с Китаем и растущим давлением внутри США с требованием более жесткой линии в отношении Пекина.

