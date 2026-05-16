Щось після візиту Трампа пішло не так: сенатор Грем пригрозив Пекіну жорсткими санкціями

Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із жорсткою атакою на Китай та його міжнародних партнерів на тлі переговорів президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні. Як повідомляє The Hill, республіканець звинуватив Пекін у співпраці з "найгіршими режимами світу" та погрожував економічним ударом по китайській економіці.

"Назвіть будь-яких союзників Китаю – це все покидьки. Вони співпрацюють із найгіршими людьми у світі", — заявив Грем, коментуючи тісні зв'язки Пекіна з Росією та Іраном.

Сенатор підкреслив, що Китай фактично залишається одним із ключових економічних рятувальників Москви та Тегерану. За даними американських аналітиків, саме на КНР припадає близько 90% експорту іранської нафти. Крім того, Китай продовжує активно закуповувати російську нафту, вугілля та скраплений газ, залишаючись найбільшим покупцем енергоресурсів РФ.

Грем заявив, що лідер Китаю здатний серйозно вплинути як на війну Росії проти України, так і напруженість навколо Ірану, якщо захоче використати свій вплив на союзників.

За його словами, Сі Цзіньпін "міг би просто підняти трубку", щоб зупинити конфлікти.

На цьому фоні сенатор оголосив про підготовку законопроекту, який дозволить Білому дому запроваджувати додаткові мита проти Китаю за закупівлю російської нафти. Найближчим часом аналогічні обмеження можуть торкнутися імпорту іранської нафти.

Грем попередив, що США роблять помилку, якщо дозволяють Китаю одночасно підтримувати економіку Росії та Ірану без наслідків. На його думку, Пекін реагує виключно на тиск сили та економічні загрози.

Заяви сенатора пролунали в момент, коли адміністрація Трампа намагається утримати баланс між переговорами з Китаєм і зростаючим тиском усередині США з вимогою жорсткішої лінії щодо Пекіна.

