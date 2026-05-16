logo

BTC/USD

78381

ETH/USD

2192.8

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал громкое заявление по Тайваню: в Пекине добились главного сигнала от США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал громкое заявление по Тайваню: в Пекине добились главного сигнала от США

После встречи с Си Цзиньпином американский лидер неожиданно выступил против провозглашения независимости Тайваня и заговорил о страхе большой войны

16 мая 2026, 09:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине сделал заявление, которое уже вызвало резонанс вокруг будущего Тайваня. Глава Белого дома подчеркнул, что не поддерживает официальное провозглашение независимости острова и намерен избежать прямого конфликта с Китаем.

Трамп сделал громкое заявление по Тайваню: в Пекине добились главного сигнала от США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая перед журналистами по завершении двухдневного саммита, Трамп заявил, что не хочет эскалации вокруг Тайваня и считает угрозу войны крайне опасной. По его словам, США не стремятся к военному столкновению с КНР и заинтересованы в стабилизации отношений с Пекином.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", — подчеркнул американский президент, комментируя будущее Тайваня.

При этом Трамп заверил, что официальная политика Вашингтона остается неизменной. США продолжают поддерживать Тайбэй и обязаны обеспечивать остров средствами самообороны, однако формально не признают его независимым государством.

Американский лидер также признал, что тема Тайваня стала одной из самых напряженных во время переговоров с Си Цзиньпином. По словам Трампа, китайский лидер крайне жестко реагировал на любые разговоры о независимости острова. В китайских государственных СМИ после встречи сообщили, что Си назвал тайваньский вопрос "самой чувствительной темой" в отношениях между двумя сверхдержавами и предупредил о риске масштабного конфликта в случае ошибок со стороны Вашингтона.

Несмотря на жесткую риторику Пекина, Трамп заявил, что не верит в вероятность войны между США и Китаем из-за Тайваня. Он отметил, что Си Цзиньпин якобы также не заинтересован в военном сценарии.

На фоне этих заявлений особое внимание привлек вопрос американских поставок оружия Тайваню. В конце 2025 года администрация Трампа одобрила продажу острову вооружений на 11 миллиардов долларов, включая современные ракетные комплексы. Это решение тогда вызвало резкое недовольство Пекина. Теперь Трамп признал, что еще не решил, будет ли соглашение реализовано в полном объеме.

Власти Тайваня уже призвали внимательно анализировать сигналы из Вашингтона, подчеркнув, что американская военная поддержка остается ключевым фактором безопасности региона.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп неожиданно согласился с Си Цзиньпином: США действительно в упадке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/articles/ce8p61v7l68o
Теги:

Новости

Все новости