Трамп сделал громкое заявление по Тайваню: в Пекине добились главного сигнала от США

Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине сделал заявление, которое уже вызвало резонанс вокруг будущего Тайваня. Глава Белого дома подчеркнул, что не поддерживает официальное провозглашение независимости острова и намерен избежать прямого конфликта с Китаем.

Выступая перед журналистами по завершении двухдневного саммита, Трамп заявил, что не хочет эскалации вокруг Тайваня и считает угрозу войны крайне опасной. По его словам, США не стремятся к военному столкновению с КНР и заинтересованы в стабилизации отношений с Пекином.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", — подчеркнул американский президент, комментируя будущее Тайваня.

При этом Трамп заверил, что официальная политика Вашингтона остается неизменной. США продолжают поддерживать Тайбэй и обязаны обеспечивать остров средствами самообороны, однако формально не признают его независимым государством.

Американский лидер также признал, что тема Тайваня стала одной из самых напряженных во время переговоров с Си Цзиньпином. По словам Трампа, китайский лидер крайне жестко реагировал на любые разговоры о независимости острова. В китайских государственных СМИ после встречи сообщили, что Си назвал тайваньский вопрос "самой чувствительной темой" в отношениях между двумя сверхдержавами и предупредил о риске масштабного конфликта в случае ошибок со стороны Вашингтона.

Несмотря на жесткую риторику Пекина, Трамп заявил, что не верит в вероятность войны между США и Китаем из-за Тайваня. Он отметил, что Си Цзиньпин якобы также не заинтересован в военном сценарии.

На фоне этих заявлений особое внимание привлек вопрос американских поставок оружия Тайваню. В конце 2025 года администрация Трампа одобрила продажу острову вооружений на 11 миллиардов долларов, включая современные ракетные комплексы. Это решение тогда вызвало резкое недовольство Пекина. Теперь Трамп признал, что еще не решил, будет ли соглашение реализовано в полном объеме.

Власти Тайваня уже призвали внимательно анализировать сигналы из Вашингтона, подчеркнув, что американская военная поддержка остается ключевым фактором безопасности региона.

