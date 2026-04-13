Что вновь пошло не так: почему союзники отворачиваются от плана Трампа по Ирану

Лондон и Канберра дистанцируются, а Вашингтон усиливает давление: риск нового раскола на Западе растет

13 апреля 2026, 12:40
Кравцев Сергей

Инициатива президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Ормузского пролива сталкивается с неожиданным сопротивлением со стороны союзников. Несмотря на заявления Вашингтона о "международном участии", ключевые партнеры не спешат поддерживать жесткий сценарий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации Bloomberg, Великобритания не намерена присоединяться к операции, что усиливает разногласия между Трампом и премьером Кир Стармер на фоне обострения вокруг Ирана. Лондон рассматривает лишь ограниченное участие, в частности, возможное развертывание беспилотников для поиска мин, но исключительно в рамках миссии по обеспечению безопасности судоходства, а не блокады.

Источники отмечают: даже обсуждение открытия пролива вызывает споры. Ряд стран не готов направлять военные силы без четких гарантий мира, а многие сомневаются в эффективности силового сценария.

Скепсис демонстрирует и Австралия. Премьер Энтони Альбанезе заявил, что Канберра не получала никаких официальных запросов от США. По его словам, заявление о блокаде прозвучало внезапно и в одностороннем порядке.

На этом фоне Трамп усиливает риторику давления. Ранее он уже критиковал союзников за недостаточную поддержку в противостоянии с Ираном и призывал Европу направить военные корабли для сопровождения танкеров. В недавнем интервью он вновь атаковал позицию Лондона, сравнив Стармера с Невилл Чемберлен, намекнув на политику умиротворения.

Таким образом, идея блокады ключевого энергетического маршрута рискует превратиться не в демонстрацию силы, а в очередной кризис доверия внутри западного альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — мировые нефтяные рынки резко отреагировали на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива: цены на сырьё подскочили более чем на 7% и впервые за долгое время превысили отметку в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-12/uk-won-t-take-part-in-trump-s-planned-blockade-of-hormuz-strait?srnd=homepage-europe
