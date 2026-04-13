Що знову пішло не так: чому союзники відвертаються від плану Трампа щодо Ірану

Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо можливої блокади Ормузької протоки стикається з несподіваним опором з боку союзників. Незважаючи на заяви Вашингтона про "міжнародну участь", ключові партнери не поспішають підтримувати жорсткий сценарій.

За інформацією Bloomberg, Великобританія не має наміру приєднуватися до операції, що посилює розбіжності між Трампом та прем'єром Кір Стармером на тлі загострення навколо Ірану. Лондон розглядає лише обмежену участь, зокрема, можливе розгортання безпілотників для пошуку мін, але виключно в рамках місії щодо безпеки судноплавства, а не блокади.

Джерела наголошують: навіть обговорення відкриття протоки викликає суперечки. Ряд країн не готові спрямовувати військові сили без чітких гарантій миру, а багато хто сумнівається в ефективності силового сценарію.

Скепсис демонструє Австралія. Прем'єр Ентоні Альбанезе заявив, що Канберра не отримувала жодних офіційних запитів від США. За його словами, заява про блокаду пролунала раптово та в односторонньому порядку.

На цьому тлі Трамп посилює риторику тиску. Раніше він уже критикував союзників за недостатню підтримку у протистоянні з Іраном та закликав Європу направити військові кораблі для супроводу танкерів. У недавньому інтерв'ю він знову атакував позицію Лондона, порівнявши Стармера з Невілл Чемберлен, натякнувши на політику умиротворення.

Таким чином, ідея блокади ключового енергетичного маршруту ризикує перетворитися не на демонстрацію сили, а на чергову кризу довіри всередині західного альянсу.

