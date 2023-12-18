Что ждет Украину и НАТО в случае победы Трампа: прогноз Reuters

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в 2024 году намерен поставить на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ верных ему людей, что даст ему больше свободы, чем в его первое президентство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, ссылаясь на свои источники, что Дональд Трамп во время возможного второго срока будет обсуждать введение торговых тарифов для стран НАТО, если они не выполнят свои обязательства тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Источники издания сообщили, что в отличие от предвыборной кампании 2016 года, Трамп сформировал группу людей, с которыми он регулярно общается и которые обладают значительным опытом в области внешней политики и пользуются его личным доверием. Среди них — последний директор национальной разведки Трампа Джон Рэтклифф, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл и бывший сотрудник Трампа, занимавший несколько постов в разведке и оборонном ведомстве Каш Патель.

Хотя конкретная политика этих неофициальных советников в той или иной степени варьируется, большинство из них активно защищали Трампа с момента его ухода с поста президента и выражали обеспокоенность тем, что США платит слишком много за поддержку НАТО и Украины. Следовательно, официальный Вашингтон может кардинально пересмотреть свою позицию относительно войны в Украине.

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