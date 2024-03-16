Лидеры Республиканской партии США, уже шестой месяц блокирующие продолжение помощи Украине, проявили невероятный цинизм в отношении Украины.

Конгресс США продолжает блокировать помощь Украине. Фото из открытых источников

На показательную историю в исполнении глав американских республиканцев обратил внимание политолог Петр Олещук.

"Буквально 15 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил со следующим заявлением: "И безусловно, в это время, во многом, у нас тяжело на сердце, несмотря на веселое общение, потому что стабильность в Европе и на Ближнем Востоке находится под угрозой, а наши союзники и друзья, такие как Израиль и Тайвань, продолжают сражаться за свое право на существование". Об Украине – ни слова. Она, очевидно, с точки зрения этого "консерватора" за свое существование не борется. Поэтому с ней, пожалуй, можно подождать. Цинизм высшего сорта . Что-то на уровне Лаврова или даже Небендзи", – возмутился политолог.

Олещук также подверг критике сограждан, которые продолжают рассказывать, что республиканцы с утра до ночи думают о помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").