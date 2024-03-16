logo

BTC/USD

66352.34

ETH/USD

3552.24

LTC/USD

83.50

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Цинизм высшего сорта: что не так в Республиканской партией США
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм высшего сорта: что не так в Республиканской партией США

Республиканцы продолжают игнорировать вопросы помощи Украине

сегодня, 21:16
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Лидеры Республиканской партии США, уже шестой месяц блокирующие продолжение помощи Украине, проявили невероятный цинизм в отношении Украины.

Цинизм высшего сорта: что не так в Республиканской партией США

Конгресс США продолжает блокировать помощь Украине. Фото из открытых источников

На показательную историю в исполнении глав американских республиканцев обратил внимание политолог Петр Олещук.

"Буквально 15 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил со следующим заявлением: "И безусловно, в это время, во многом, у нас тяжело на сердце, несмотря на веселое общение, потому что стабильность в Европе и на Ближнем Востоке находится под угрозой, а наши союзники и друзья, такие как Израиль и Тайвань, продолжают сражаться за свое право на существование". Об Украине – ни слова. Она, очевидно, с точки зрения этого "консерватора" за свое существование не борется. Поэтому с ней, пожалуй, можно подождать. Цинизм высшего сорта . Что-то на уровне Лаврова или даже Небендзи", – возмутился политолог.

Олещук также подверг критике сограждан, которые продолжают рассказывать, что республиканцы с утра до ночи думают о помощи Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США придумывает все новые и новые "схемы", чтобы отложить на неопределенный срок рассмотрение вопроса о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи, отметил политолог Петр Олещук. При этом Олещук выразил удивление, что до сих пор находятся сограждане, которые берутся доказывать, что "Дональд Трамп с республиканцами мечтают о помощи Украине".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна устанавливать для себя "красные линии" в российско-украинской войне, в частности, в вопросе возможной отправки своих войск в Украину. Президент Латвии также перефразировал известное крылатое латинское выражение "Carthago delenda est" ("Карфаген должен быть разрушен") на "Russia delenda est" ("Россия должна быть разрушена").



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08thK7dncyZnuKzKKVB9tyBze8Nt3fPWLiPd55tU3Ri5q1WpDz5HEbN6JZesAGyKWl&id=100000541433652
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости