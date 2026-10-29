Цинизма нет предела: стало известно, почему Маск отключил Starlink в Украине

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Slava Kot
Ограничения работы Starlink в Украине могут иметь не только технические, но и коммерческие причины. Американское издание The Atlantic предполагает, что Илон Маск может быть заинтересован в переходе украинских военных с обычных терминалов Starlink на более дорогую систему Starshield.
The Atlantic раскрыл тайную цель Маска по отключению Starlink в Украине
В начале полномасштабного вторжения России Маск помог обеспечить Украину тысячами терминалов Starlink. Их использовали больницы, государственные учреждения, энергетическая инфраструктура и военные. Впоследствии система стала важным инструментом управления беспилотниками и поддержания связи в поле боя. Однако такая зависимость создала риск: компания SpaceX оказывает значительное влияние на доступ украинских военных к спутниковой сети.
Как отмечает The Atlantic, в октябре ограничение работы Starlink в зоне боевых действий повлекло за собой перебои в использовании беспилотников и проведении военных операций. Полное отключение системы могло бы иметь еще более серьезные последствия, поскольку полноценной альтернативы Starlink пока нет.
В конце 2022 года SpaceX представила Starshield – спутниковую систему, ориентированную на военных и государственных заказчиков. Она предусматривает другие условия использования и больший контроль правительственных структур. По данным The Atlantic, обслуживание обычного терминала Starlink может стоить около 30 долларов в месяц, в то время как цена Starshield в некоторых случаях достигает 25 тысяч долларов. Издание предполагает, что ограничения военного использования обычного Starlink могут подтолкнуть Украину и ее союзников к закупке более дорогого решения.
The Atlantic указывает на пример использования Starshield американскими военными. По информации издания, после начала войны в Иране самый богатый человек в мире изменил условия обслуживания, а стоимость терминала выросла примерно с 5 тысяч до 25 тысяч долларов в месяц. Пентагон согласился платить больше Илону Маску.