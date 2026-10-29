Цинизма нет предела: стало известно, почему Маск отключил Starlink в Украине

Ограничения работы Starlink в Украине могут иметь не только технические, но и коммерческие причины. Американское издание The Atlantic предполагает, что Илон Маск может быть заинтересован в переходе украинских военных с обычных терминалов Starlink на более дорогую систему Starshield.

The Atlantic раскрыл тайную цель Маска по отключению Starlink в Украине

В начале полномасштабного вторжения России Маск помог обеспечить Украину тысячами терминалов Starlink. Их использовали больницы, государственные учреждения, энергетическая инфраструктура и военные. Впоследствии система стала важным инструментом управления беспилотниками и поддержания связи в поле боя. Однако такая зависимость создала риск: компания SpaceX оказывает значительное влияние на доступ украинских военных к спутниковой сети.

Как отмечает The Atlantic, в октябре ограничение работы Starlink в зоне боевых действий повлекло за собой перебои в использовании беспилотников и проведении военных операций. Полное отключение системы могло бы иметь еще более серьезные последствия, поскольку полноценной альтернативы Starlink пока нет.

"Они используют Starlink для всего. Беспилотники, управление войсками, тактическая связь на поле боя", – утверждает американский военный.

В конце 2022 года SpaceX представила Starshield – спутниковую систему, ориентированную на военных и государственных заказчиков. Она предусматривает другие условия использования и больший контроль правительственных структур. По данным The Atlantic, обслуживание обычного терминала Starlink может стоить около 30 долларов в месяц, в то время как цена Starshield в некоторых случаях достигает 25 тысяч долларов. Издание предполагает, что ограничения военного использования обычного Starlink могут подтолкнуть Украину и ее союзников к закупке более дорогого решения.

Как рассказали американские чиновники, когда в начале этого месяца представители военных ведомств США поинтересовались у SpaceX причинами перебоев в работе системы в Украине, в компании предложили перейти на расширенный контракт для восстановления доступа, — говорится в материале.

The Atlantic указывает на пример использования Starshield американскими военными. По информации издания, после начала войны в Иране самый богатый человек в мире изменил условия обслуживания, а стоимость терминала выросла примерно с 5 тысяч до 25 тысяч долларов в месяц. Пентагон согласился платить больше Илону Маску.