COVID-план Байдена на 1,9 трлн долларов: какие в нем есть риски

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов. За предложение проголосовали 220 конгрессменов, а против — 211. Это последний этап рассмотрения пакета в Конгрессе. Ранее Палата представителей одобрила проект. Ожидается, что 12 марта Джо Байден подпишет документ.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Почему этот план был так важен для Байдена? Какие в нем есть риски? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов отмечает, что общий пакет антикризисных мероприятий составит $2,2 трлн.

"Пакет дотаций и субсидий отчасти выступает как акт компенсации лояльным сегментам бизнеса, которым правительство США всегда оказывало помощь в кризисных условиях, — поясняет он. — Массовая, если не тотальная вакцинация, которую нужно провести быстро (иное решение представляется изначально бессмысленным), требует денег и скрупулезного логистического обеспечения. На нужды здравоохранения предназначены св. $400 млрд, включая вакцинацию, проведение тестов и поддержку рабочих мест в сфере общественной медицины. Публично заявленная цель Байдена – обеспечить вакцинацию 100 млн человек к концу апреля (в течение первых 100 дней президентства)".

Кроме того, $350 млрд составляют дотации городам, а $20 млрд предназначены в виде субсидий компаниям в сфере общественного транспорта. Часть средств пойдет на гранты и займы малому бизнесу.

"Значительные средства предназначены на открытие школ после карантина ($130 млрд), выплату отпускных по семейным обстоятельствам и пособия на детей, продовольственную помощь, федеральные надбавки к пособию по безработице ($300 в неделю вплоть до сентября 2021 г.). До сентября продлен мораторий на выселение людей за просроченную аренду и ипотеку, — продолжает Сергей Толстов. — Уровень минимальной зарплаты в федеральных ведомствах увеличен с нынешних $7,25 до $15 в час".

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований, утвержденные затраты призваны залить кризис деньгами.

"В этом смысле план Байдена мало чем отличается от планов Трампа (2020 г.) и Полсона (2008 г.). Впрочем, в отличие от предыдущих планов чрезвычайных мер, основные затраты плана Байдена предназначены на увеличение социальных выплат, которые в той или иной мере (по подсчетам CNN) коснутся около 90% американских семей. Что касается внутриполитических расчетов администрации Байдена, основной смысл социальной расточительности заключается в том, чтобы сохранить лояльность основной массы избирателей до промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, — поясняет Сергей Толстов. — Иными словами, как любят говорить либеральные идеологи и активисты, победившие демократы продемонстрировали чистый популизм. Тем более, что катастрофический спад в экономике США, который случился во втором квартале 2020 г., уже позади. В целом по итогам прошлого года снижение ВВП составило не более 3,4%, и это существенно меньше суммарных показателей стран G7 (спад на 5,9%) и ЕС, где спад составил 7,2% ВВП".

Эксперт подчеркивает, что среди ближайших последствий массированных социальных выплат и вливаний в местные бюджеты – снижение обменного курса доллара, которое, по предварительным оценкам составит 20%, а в сумме по итогам 2020-2021 гг. – не менее 30%.

"Резкая девальвация доллара неизбежно нарушит паритет основных резервных валют, обусловит дисбалансы в торговых расчетах и очередную волну экспорта инфляции в развивающиеся страны. Можно также утверждать, что государственный аппарат США осознанно оказался как от политики ограничения роста государственного долга, так и от практических намерений его погашения. В 2021 г. дефицит федерального бюджета США составит 10,3% при катастрофическом росте объема государственного долга, который превысил отметку в $28 трлн. В 2020 году с января по декабрь объем госдолга вырос почти на $4,5 трлн, хотя прежде рос не более чем на $1,5 трлн в год. Если такая тенденция сохранится, в 2021 г. государственный долг США может превысить $32 трлн.", — прогнозирует Сергей Толстов.

Аналитик в Internews Ukraine Владислав Фарапонов подчеркивает, что утвержденный пакет мер был очень важен для Байдена.



"Часть своей избирательной кампании он построил на том, что станет президентом — и коронавирус будет побежден. Не сразу, но будет. А ущерб от болезни станет минимальным. Байден публично – всегда в маске. Он не раз обвинял Трампа, что тот неправильно ведет борьбы с пандемией", — отмечает Владислав Фарапонов.

По его мнению, поддержанные Сенатом инициативы – важный в имиджевом смысле ход и лично для Байдена, и в целом для демократов. Которые всегда выступают за увеличение социальных расходов со стороны государства.

Напомним, производитель лекарственных средств из США Merck обнародовал данные об очередном успешном испытании препарата мольнупиравир, который является одним из кандидатов на лекарство от коронавируса. Сообщается, что данные выводы — результат второй фазы испытаний при участие практически 200 добровольцев с легким течением болезни.

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